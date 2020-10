One Piece-Zeichner Eiichiro Oda wohl auf dem Weg der Besserung

©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Gestern berichteten wir euch, dass der Cliffhanger des 991. Kapitels von One Piece erst in zwei Wochen aufgelöst wird. Der Grund für die Unterbrechung sei eine plötzliche Erkrankung von Mangaka Eiichiro Oda gewesen. Inzwischen äußerten sich die Verantwortlichen selbst zu diesem Sachverhalt.

Genauer meldete sich hierzu, wie unter anderem Anime News Network berichtet, die für die Reihe zuständige Redaktion des Shueisha-Verlags in der diesjährigen 44. Ausgabe der Weekly Shonen Jump-Zeitschrift zu Wort.

One Piece-Schöpfer bereits genesen?

In dieser Bekanntgabe, die unter anderem auch der offizielle One Piece-Twitter-Account teilte, wurde bestätigt, dass Oda aufgrund einer Erkrankung die Arbeiten an seinem Werk zeitweise unterbrechen muss. Woran genau der Zeichner erkrankt sei, wurde nicht genannt.

Wie aktuelle Berichte nahelegen, solle der neue Termin für das nächste Manga-Kapitel, der 16. Oktober 2020, auch definitiv eingehalten werden. Anime News Network schreibt, Eiichiro Oda erhole sich gegenwärtig noch von seiner Erkrankung und befände sich auf dem Wege der Besserung. Laut anderer Meldungen sei der Mangaka hingegen angeblich bereits genesen und habe die Arbeiten an der Geschichte wieder aufnehmen können.

Sofern alles planmäßig verläuft, erscheint das kommende 992. One Piece-Kapitel, anders als ursprünglich geplant, also am 16. Oktober 2020 in der 46. Ausgabe der Weekly Shonen Jump. Hierzulande ist das Kapitel dann legal auf der Shueisha-Website MANGA Plus mit englischer Übersetzung verfügbar.