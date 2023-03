One Piece enthüllt Boa Hancocks Teufelsfrucht mit überraschender Form!

Da der Manga zu One Piece in den nächsten Jahren dem Ende entgegensteuert, enthüllt Mangaka Eiichiro Oda immer mehr Details aus der Welt. So bleiben auch nach Abschluss des Mangas keine offenen Fragen mehr übrig.

Ein weitläufiges Geheimnis ist beispielsweise das Aussehen der Teufelsfrüchte. Bislang hat Oda nicht viele Teufelsfrüchte enthüllt. Doch das „One Piece“-Magazin Vol. 16, das letzte Woche in Japan erschienen ist, zeigt uns nun das Aussehen von Boa Hancocks Teufelsfrucht.

One Piece: Teufelsfrucht von Boa Hancock ist eine Kirsche

Wie sieht die Frucht aus? Viele Teufelsfrüchte sind an das Aussehen von realen Früchten angelehnt. Die Teufelsfrucht von Boa Hancock sieht aus wie eine Kirsche. Die Frucht ist zweifarbig und hat das typische Herzmuster.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Aufgrund der Zweifarbigkeit spekulieren Fans, ob die Frucht zwei unterschiedliche Fähigkeiten von Boa Hancock symbolisiert oder ob sie vielleicht sogar zwei Personen mit einer Kraft ausstatten kann. Doch ein Fan hat die Theorie, dass die Fruchtkörper zusammenhängend sind und die Kraft deshalb nur an denjenigen übertragen wird, der zuerst von ihr kostet.

Was kann die Teufelsfrucht? Boa Hancock hat von der Liebes-Frucht Mero Mero no Mi gegessen. Die Teufelsfrucht ist vom Paramecia-Typ, der eine große Bandbreite an Fähigkeiten verleihen kann.

Mit der Teufelsfrucht kann Boa Hancock andere Lebewesen in Stein verwandeln. Sobald sie von einem Mann angeschmachtet wird, verwandelt sich sein kompletter Körper durch einen herzförmigen Strahl in Stein. Durch physische Angriffe kann sie auch Teile des gegnerischen Körpers verwandeln.

Boa Hancock kann auch Frauen in Stein verwandeln. Durch ihre unbeschreibliche Schönheit gibt es nämlich auch weibliche Personen, von denen sie angehimmelt wird. Doch das ist ebenso der größte Nachteil der Teufelskraft. Sobald eine Person keine Gefühle gegenüber Boa Hancock aufbringt oder sie schlichtweg einfach nicht sieht, wirkt die Kraft nicht.

Daneben zählen Luftküsse und Herzpfeile zu ihren Attacken, mit denen sie ebenfalls ihre Gegner zu Stein verwandeln kann.