Ocarina of Time Remake für Switch 2 startet mit Smartphone-Dienst ZELDA NOTES

Nintendo erweitert das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time um eine Funktion, die im Original aus dem Jahr 1998 kaum vorstellbar gewesen wäre. Das grundlegend überarbeitete Abenteuer für Nintendo Switch 2 unterstützt zum Verkaufsstart den Smartphone-Dienst ZELDA NOTES innerhalb der kostenlosen Nintendo Switch App.

Damit erhält der Klassiker neben neu gestalteter Grafik, einem aufgefrischten Soundtrack und modernisiertem Gameplay eine umfangreiche Begleitfunktion. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

ZELDA NOTES begleitet das Abenteuer

Welche Funktionen bietet ZELDA NOTES für Ocarina of Time? Über ein kompatibles Smartphone oder Tablet können Fans zusätzliche Informationen zu ihrem Abenteuer abrufen. Dazu gehören Übersichten zur Karte, zu laufenden Aufgaben und zu bereits absolvierten Aktivitäten.

Besonders praktisch ist die Möglichkeit, den bisherigen Fortschritt nachvollziehen zu können. Nintendo hat unter anderem eine chronologische Tagesübersicht angekündigt, in der sich die jüngsten Erlebnisse noch einmal ansehen lassen. Ergänzend sollen spezielle Gerüchte-Quests anhand von Bildern dazu motivieren, bestimmte Orte innerhalb von Hyrule aufzuspüren.

Die für The Legend of Zelda: Ocarina of Time vorgesehenen Bereiche umfassen nach aktuellem Stand:

eine Übersicht der Karte von Hyrule

Informationen zu Aufgaben und Quests

eine chronologische Aufzeichnung absolvierter Aktivitäten

ein persönliches Profil mit Erfolgen und Statistiken

eine Funktion zum Nachverfolgen bisheriger Wege und Ereignisse

zusätzliche Optionen für kompatible amiibo

das Erstellen und Teilen eigener Okarinamelodien

ein Quiz zum Wissen über das Spiel

Gerüchte-Quests, bei denen Orte anhand von Bildern gesucht werden

Für die Nutzung von ZELDA NOTES ist keine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online erforderlich. Benötigt werden lediglich die Nintendo Switch App, ein kompatibles Smart-Gerät und eine Internetverbindung.

Ein Klassiker zwischen Tradition und Moderne

Warum ist die Smartphone-Anbindung eine besondere Neuerung? Das ursprüngliche The Legend of Zelda: Ocarina of Time entstand in einer Zeit, in der Fans Rätsel und versteckte Geheimnisse weitgehend ohne ständig verfügbare Begleit-Apps lösten. Hinweise wurden häufig aufgeschrieben oder gemeinsam mit Freunden ausgetauscht.

ZELDA NOTES verändert diesen Ansatz, ohne die eigentlichen Rätsel automatisch zu lösen. Die Zusatzfunktionen sollen vor allem dabei helfen, den Überblick über das große Abenteuer zu behalten, Fortschritte festzuhalten und weitere Beschäftigungen in Hyrule zu entdecken.

Gleichzeitig zeigt die Integration, dass Nintendo deutlich mehr als eine reine grafische Neuauflage plant. Neben der modernisierten Kamera und Steuerung wurden Dialoge erweitert und zahlreiche Bestandteile für Nintendo Switch 2 neu gestaltet. Sogar die Okarina erhält eine neue Funktion: Melodien können über die Tasten, durch Summen in das integrierte Mikrofon oder mithilfe eines echten Instruments gespielt werden.

ZELDA NOTES war bisher vor allem als Begleiter für The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition bekannt. Mit Ocarina of Time wird der Dienst erstmals umfassend auf die Neuauflage eines klassischen Zelda-Abenteuers zugeschnitten.

Wie steht ihr zur Smartphone-Anbindung? Seht ihr ZELDA NOTES als hilfreiche Ergänzung oder möchtet ihr Hyrule lieber vollständig ohne digitale Begleitung erkunden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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