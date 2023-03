Counter Strike: Global Offensive: Hat NVIDIA das Source 2-Update für CS:GO geleakt?

Praktikantin, die keine Lust hat nur Kaffee zu kochen und deshalb lieber Artikel schreibt. Wenn ich eine Superkraft hätte, würde ich Einhörner in alle Star Wars-Filme einbauen.

Bereits in der Vergangenheit hat NVIDIA immer wieder mit Leaks zu tun gehabt. Besonders präsent war der Fall der GeForce-Now-Liste . Ein Entwickler ist dabei auf eine Liste aufmerksam geworden, die anstehende Titel für den PC enthielt, die teilweise nicht mal angekündigt waren. NVIDIA selbst bestätigte damals die Echtheit des Dokuments, verwies aber darauf, dass es sehr spekulativ sei.

So schön sich das anhören mag, bestätigt ist mit dem Leak natürlich nichts . Wie immer bedarf es einer offiziellen Stellungnahme der Verantwortlichen, bevor irgendwelche verbindlichen Informationen in die Welt getragen werden können. Erwähnenswert und diskutabel sind die Informationen aber allemal.

Ein paar können oder wollen nicht so richtig glauben, dass das alles stimmt. Wer aufgrund der „cs2.exe“-Datei Angst um seine Skins hat, wird auf Twitter unter anderem von aquaismissing beruhigt: Ein komplett neues Spiel ist eher unwahrscheinlich und die Datei vermutlich ein Überbleibsel aus früheren Updates.

Nachdem die langersehnte Überarbeitung ausblieb, wurde es wieder ruhiger in der Gerüchteküche, bis vor wenigen Tagen. Ein aufmerksamer Reddit-Nutzer hat ein interessantes Detail im Code seines NVIDIA Treiber-Updates entdeckt. Dort sind scheinbar zwei neue Spielprofile unter den Namen „csgos2.exe“ und „cs2.exe“ angelegt worden.

Counter Strike: Global Offensive verzeichnet seit Jahren eine riesige Fanbase. Die wartet allerdings seit einer Ewigkeit auf ein Update für den Shooter . Die Source Engine ist längst überholt, doch Valve hat keine Pläne in diese Richtung veröffentlicht. Jetzt könnte ein NVIDIA Treiber-Update bevorstehende Pläne des CS:GO-Entwicklers geleakt haben. Kommt das Source 2-Update endlich?

