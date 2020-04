Laut dem Brancheninsider Shinobi602 wird der neue Ableger der Assassin’s Creed-Reihe nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen und für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Eine entsprechende Ankündigung könnte bereits kurz bevor stehen.

Neue Gerüchte zu Assassin’s Creed 2020

Nun gibt es weitere Gerüchte zu Assassin’s Creed 2020, die von dem YouTuber und Streamer Jonathan stammen und zahlreiche Details über den neuen Eintrag der langjährigen und beliebten Assassinen-Reihe wie das Release-Fenster, die Enthüllung, das Setting und mehr verraten.

So heißt es, dass der Titel nicht auf die Namen „Kingdom“ oder „Ragnarok“ hören wird, die in der Vergangenheit bereits des Öfteren von verschiedenen Quellen genannt worden. Doch anscheinend müssen sich Fans nicht mehr lange in Geduld üben, da sich Ubisoft darauf vorbereitet, das Spiel Ende April oder Anfang Mai zu enthüllen, während der Release später in diesem Jahr stattfindet.

Das Gerücht besagt weiterhin, dass Spieler erneut die Wahl zwischen einem männlichen und einem weiblichen Charakter haben werden. Wobei die weibliche Figur möglicherweise im Fokus des Kanon und des Marketings stehen könnte.

© Ubisoft

Assassin’s Creed 2020: Wikinger-Setting und RPG-Elemente

Bereits seit längerer Zeit wird ein Setting vermutet, in dem der Spieler in das Land der Wikinger reist, doch Skandinavien wird wohl nicht das einzige Gebiet im kommenden Assassin’s Creed sein. Vermutet wird deshalb eine große Spielwelt mit noch mehr RPG-Elementen als in den beiden Vorgängern Assassin’s Creed: Origins und Assassin’s Creed Odyssey.

Es scheint also, dass sich die Reihe weiterhin in Richtung Rollenspiel bewegen wird. Neben RPG-Elementen wird es laut dem Gerücht außerdem übernatürliche Inhalte geben, was zu dem Setting durchaus gut passen könnte. Ein Großteil dieser übernatürlichen Inhalte soll mit der Ersten Zivilisation zusammenhängen.

Schließlich heißt es, dass es in „Assassin’s Creed 2020“ keinen Koop-Modus geben wird, den sich Fans bereits seit langer Zeit für die Reihe wünschen.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Informationen bislang lediglich um Gerüchte handelt, die von Ubisoft bisher nicht bestätigt worden sind.