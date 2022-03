Netflix fügt im April 2022 wieder einige neue Filme, Serien und Dokumentationen hinzu. Die komplette Liste aller Neuheiten, die sich im nächsten Monat bei dem Streamingdienst einfinden, könnt ihr hier nachlesen.

April 2022 bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien

Highlight des Monats ist die seit längerem mit Spannung erwartete 6. und finale Staffel von Better Call Saul mit Bob Odenkirk als Prequel zum Serienhit Breaking Bad. Auch der Serienhit Ozark mit Jason Bateman wird mit dem 2. Teil der 4. Staffel beendet.

Gleichzeitig dürfen sich Netflix-Kunden auf viele neue Produktionen freuen, die im Monat April an den Start gehen werden. So erhalten DC-Fans mit dem Kinohit Aquaman Nachschub in Sachen Superhelden, die Game of Thrones-Macher präsentieren ihren ersten Netflix-Film Metal Lords über eine Heavy-Metal-Jugendband und Anime-Fans kommen mit einem Schwung neuer Titel auf ihre Kosten, zu denen auch der neue Film Bubble sowie die 2. Staffeln von Ultraman sowie Pacific Rim: The Black gehören.

Welche Serien und Filme noch neu ins Netflix-Programm finden, haben wir für euch in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

1. April: Trivia Quest

1. April: The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt – Staffel 2

4. April: Business Proposal

6. April: The Ultimatum: Marry or Move On

8. April: Dirty Lines

8. April: Élite – Staffel 5

9. April: Tomorrow

12. April: Hard Cell

13. April: Als Schwiegermutter einzog

13. April: Beinahe glücklich – Staffel 2

15. April: Anatomie eines Skandals

15. April: Die Rache einer Mutter

16. April: Better Call Saul – Staffel 6

20. April: Herzschlag

20. April: Yakamoz S-245

20. April: Matrjoschka – Staffel 2

21. April: He’s Expecting

22. April: Léas sieben Leben

22. April: Heartstopper

22. April: Selling Sunset: Staffel 5

29. April: Grace and Frankie: Staffel 7 – The Final Episodes

29. April: Ozark – Staffel 4, Teil 2

30. April: Close Enough – Season 2

Sie sehen dich (noch ohne Termin)

1. April: Battle: Freestyle

1. April: Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter

1. April: The Bubble

1. April: Nie meine Liga

1. April: Männerherzen 2

1. April: Grießnockerlaffäre

1. April: Leberkäsjunkie

1. April: Dampfnudelblues

1. April: Sauerkrautkoma

1. April: Schweinskopf al dente

1. April: Winterkartoffelknödel

1. April: Exit Wounds

1. April: Bohemian Rhapsody

1. April: Contagion

1. April: The Nun

6. April: 21 Bridges

6. April: Furioza

8. April: Wie ein Tanz auf Glas

8. April: Metal Lords

8. April: The In Between

8. April: Yaksha: Ruthless Operations

10. April: Fack ju Göhte 3

15. April: Choose or Die

15. April: Das weiße Rauschen

16. April: Man of God

20. April: Der Wendepunkt

22. April: Because of you

25. April: Aquaman

27. April: Silverton Siege

29. April: Amor de madre

29. April: Rumspringa

Der Widerspenstigen Zähmung (noch ohne Termin)

1. April: Celeb Five: Hinter den Kulissen

5. April: Ronny Chieng: Speakeasy

6. April: Michela Giraud: Ich schwöre, das ist die Wahrheit!

21. April: All About Gila

26. April: David Spade: Nothing Personal

27. April: Bullsh*t: Die Quizshow

6. April: Jimmy Savile: Eine britische Horror-Story

7. April: Rückkehr ins Weltall

13. April: Unsere wunderbaren Nationalparks

19. April: Abercrombie & Fitch: Aufstieg und Fall

27. April: Mysterium Marilyn Monroe: Die ungehörten Bänder

1. April: Captain Nova

1. April: The Last Bus

8. April:Grünes Ei mit Speck – Staffel 2

12. April: Die tierischen Fälle von Kit und Sam

15. April: LEGO City Spaced Out 2

19. April: Battle Kitty

28. April: Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken

8. April: Tiger & Bunny – Staffel 2

14. April: Ultraman – Staffel 2

19. April: Pacific Rim: The Black – Staffel 2

28. April: Bubble

