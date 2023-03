Nestlé steigt in die Marke Yfood ein: Wachstumschance oder Selbstsabotage?

Yfood-Produkte sind zwar schon in über 30 Ländern erhältlich, aber gerade mal in 6 Ländern im Einzelhandel zu bekommen . Hier erhofft man sich durch den neuen Partner Vorteile bei der Expansion und auf den verschiedenen Vertriebskanälen .

Warum besteht also der Bedarf einer Kooperation mit Nestlé? Denn die aktuellen negativen Reaktionen dürften auch für die Yfood-Gründer nicht gänzlich überraschend kommen. Die Antwort: Man will stärker in den internationalen Markt einsteigen .

