MontanaBlack88 hat Vape-Hersteller verklagt und das ist der Grund

Sie ist auf dem Vormarsch: Die Vape-Industrie ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Vapes kannst Du mittlerweile an jeder Tankstelle kaufen und es gibt sie obendrein an jedem Automaten, die zeitgleich in jeder Stadt Deutschlands regelrecht aus dem Boden schießen.

An den meisten Automaten gibt es Vapes, Energydrinks und den einen oder anderen Snack wie Schokoriegel. Alles echte Granaten für die Gesundheit. Und doch finden es die Leute klasse, die gut und gerne mal zum schnellen, verheißungsvollen Spaß greifen.

MontanaBlack88 vs. Vape-Produzenten

In einem aktuellen Livestream hat Marcel Eris alias MontanaBlack88 eine Runde Realtalk zum Besten gegeben. Er berichtet von seinen Erfahrungen mit der Vape-Industrie.

Was viele Zuschauer*innen womöglich überrascht? Er räumt ein, dass er die Vape-Industrie gefressen hat. Er habe bereits den einen oder anderen Hersteller verklagt.

Was ist das Problem mit den Vape-Produzenten? Monte erklärt in seinem Stream, dass die Vape-Industrie immer wieder versucht, die Menschen zu täuschen, indem sie sich an ihn und seiner Marke annähern.

Da wären zum Beispiel Versuche wie „Get On My Vape“, was sich seiner Meinung nach klar an seinen Werbeslogan „Get On My Level“ anlehne. Wir finden diesen Schriftzug zum Beispiel auf diversem Merchandise-Produkten von „Onkel Monte“.

„Ihr habt ja alle gedacht, dass Onkel Monte Gönergy, Get On My Vape äh namenrechtlich gesichert hat. […] Diese ganze Vape-Industrie, also natürlich nicht alle, aber es sind so viele Schmarotzer, so viele Ar!$%löcher unterwegs. Es haben sich Leute versucht hinter meinem Rücken MontanaBlack Vape und und und zu sichern.“

Die Konsequenz? Er hat den einen oder anderen Vape-Hersteller in „Grund und Boden verklagt“, wie er erklärt.

Was bezwecken die Vape-Hersteller damit?

Warum wollen die Hersteller diese Slogan verwenden? Sie könnten doch ganz einfach eigene Werbeslogan oder Markennamen entwickeln? Könnte man sich jetzt fragen.

Doch die Antwort ist ganz simpel. Sie wollen selbstverständlich mit dieser Vorgehensweise den Eindruck erwecken, dass das hauseigene Produkt in irgendeiner Weise mit dem Twitch-Star zu tun habe, damit die Fans von MontanaBlack88 zu zahlenden Vape-Kunden des Unternehmens werden.

Doch die ganze Sache hat ohnehin noch einen größeren Haken. Monte meint zu dieser Story, dass es ihm sowieso nicht erlaubt wäre, Vapes mit diesem Namen herauszubringen:

„Das ist wie Scheiße unter meinem Schuh eigentlich nicht erwähnenswert. Aber rein rechtlich gesehen ist es mir gar nicht erlaubt Vapes rauszubringen mit meinem Namen.“

Das könnte daran liegen, dass MontanaBlack88 auch nur eine Anlehnung an eine bekannte Marke ist (hier mehr erfahren). Das gilt natürlich nicht für all seine Sprüche und Slogans, aber für den Nicknamen an sich definitiv.

Hier könnt ihr euch gerne nochmal die ganze Story direkt auf TikTok anhören, wo er näher ins Detail geht.

Was haltet ihr von der ganzen Sache? Fändet ihr es toll, wenn sich die Vape-Industrie eure Namen zu Eigen machen wollte oder würdet ihr genauso mit euren Anwälten reagieren? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns.

