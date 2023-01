Monte-Streams bald nur noch auf TikTok? Macht unbemerkt Geld ohne Ende

Auch wenn MontanaBlack kaum weiß, was hier eigentlich passiert ist, hat er dennoch gutes Geld gemacht. Bei rund 40.000 Livezuschauer*innen kamen laut der Einschätzung von AbuGoku mindestens um die 4.000 Euro zusammen. Und das in nicht mal einer Stunde Streaming-Zeit . Monte scherzt daraufhin:

Wir wissen, dass die Livestreamer rund die Hälfte von dem bekommen, was in so einem Stream gespendet wird. Auch das ist recht ähnlich zu den Abos auf Twitch . Und das heißt, dass alles, was ihr im Stream aufploppen seht, eine Relevanz hat, wenn es um die Einnahmen geht.

Wie verdiene ich Geld auf TikTok? Auf TikTok können wir mit Echtgeld sogenannte TikTok-Münzen kaufen. Und damit wiederum lassen sich Geschenke wie Rosen kaufen, die dann im Stream gespendet werden. Die Spenden funktionieren also ein wenig anders als auf TikTok. Wobei das Ganze ein wenig an die Bits erinnert.

