MontanaBlack zahlt 200 Euro für Bogen in Minecraft, Reaktionen der Fans sind gespalten

Minecraft erlebt seit einigen Wochen ein erneutes Hoch in der Streamingszene. Creator wie MontanaBlack, EliasN97 oder xRohat spielen den Klassiker fast täglich. Monte scheint das Spiel zwar mittlerweile verstanden zu haben, dennoch bezahlt er einem Freund 200 Euro für ein kostenloses Item. Was war ihm so viel Geld wert?

MontanaBlack: 200 Euro für kostenlosen Gegenstand

In Minecraft geht es darum Ressourcen zu sammeln, sich Items zu craften und das zu bauen, was einem gerade so einfällt. Alles kann gefarmt werden, man muss für nichts Geld bezahlen; normalerweise. Wer keine Lust hat, sich alle nötigen Bestandteile für einen verzauberten Bogen zu suchen, kann den seinen Freunden abkaufen.

xRohat hat einen der besten Bögen im gesamten Spiel. Die Verzauberungen machen ihn besonders stark. Der Bogen selbst ist schnell gemacht, die Zauber jedoch müssen mit einer Menge Zeit und Level gefarmt werden. Darauf hat Monte keine Lust und bietet seinem Freund kurzerhand 50 Geschenkabos für den Bogen.

Da er keine Lust auf Farmen hat, sind MontanaBlack diese Attribute bares Geld wert:

Flamme

Unendlichkeit

Stärke 5

Schlag 2

Haltbarkeit 3

Zusammen gekauft, kosten so viele Subs knapp 200 Euro. Für Rohat springen beim Share von Twitch circa 100 Euro dabei heraus. Der schlägt ein und Monte bekommt den Bogen.

MontanaBlack: Bezug zu Geld verloren

Die Community des Streamer ist gespalten. Auf der einen Seite gönnen es die Leute Rohat und Monte kann tun und lassen was er will. Andere sagen, er habe den Bezug zu Geld völlig verloren. Es sei unnötig und unverantwortlich so viel Geld zu investieren. Vergleiche mit Trymacs gibt es ebenfalls, da er Minecraft so zum Pay-2-Win-Titel macht und Trymacs bei Spielen wie Clash of Clans regelmäßig viel Geld investiert.

Dass Monte recht sorglos mit seinem Geld umgehen kann und das auch tut, ist nichts Neues. Diese Aktion hat seinen Zuschauern genau das noch einmal in aller Deutlichkeit vor Augen geführt.

Was haltet ihr von dem Kauf? Witzig oder unnötig? Schreibt es uns in die Kommentare!