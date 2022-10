MontanaBlack: Eigener Stand auf der gamescom 2023?

Vor kurzem hat sich MontanaBlack zusammen mit Marc Gebauer das erste Mal zu den Vorfällen auf der diesjährigen gamescom geäußert. Gleichzeitig gab Monte an, dass er auch nächstens Jahr wieder auf die Messe gehen möchte. Damit nicht wieder so ein Chaos ausbricht, hat Marc einen Vorschlag: Ein eigener Stand auf der Messe. Doch wie realistisch ist das?

Monte zweifelt nicht daran, dass der Plan in der Theorie funktionieren könnte. Er sieht das Problem woanders:

Ein eigener Bereich irgendwo außerhalb einer Halle wäre deutlich entspannter. Natürlich für Monte, aber vor allem für alle Messebesucher, die nur in Ruhe durch die Hallen laufen wollen. Fans des Streamers hätten ebenfalls einen Bereich, in dem sie sich mit ihrem Idol aufhalten können.

Viele bemängeln spätestens seit diesem Jahr, dass die gamescom immer mehr zum Treffpunkt für Influencer und Fans wird. Der Fokus auf das Gaming an sich gehe verloren.

Wenn Monte einen eigenen Stand auf der Messe bekommt, könnten andere Streamer*innen nachziehen wollen. Die Veranstalter würden vor einem Zwiespalt stehen: Erlaubt man Stände und die Messe wird mehr und mehr zur Influencer-Convention oder lässt man alle weiter frei in den Hallen laufen und riskiert eine erneute Eskalation?

Nach den Vorkommnissen dieses Jahr wurde bereits von offizieller Seite angekündigt, dass solche Aktionen wie die von Monte vorher angemeldet werden müssen.

„Als eine direkte Konsequenz müssen in Zukunft alle geplanten Besuche von Personen mit hohem Bekanntheitsgrad angemeldet und mit uns koordiniert werden. Nur so können wir sicherstellen, dass so ein Besuch für alle sicher ist“, so die Veranstalter.