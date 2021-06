Monster Hunter Stories 2 bei diesen Onlineshops kaufen – Preorder-Guide

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erscheint am 9. Juli 2021 für die Hybridkonsole Nintendo Switch und für die Valve-Plattform Steam auf dem PC. Die physische Version kostet 59,99€ und kann in den folgenden Onlineshops bestellt werden:

Wenn ihr den Titel jetzt bestellt, ist er pünktlich zum Launch bei euch zu Hause. Alternativ könnt ihr das Spiel auch im Nintendo eShop oder auf Steam vorbestellen.

Digital erhaltet ihr alternativ zudem eine Deluxe-Version, die folgenden kosmetischen Annehmlichkeiten bereithält:

Riders Dekorrüstung: Ausmerzflügel-Rüstung Alpha Ausmerzflügel-Rüstung Beta

Enas Outfit: Kuan-Mantel

Navirous Outfits: Pukei-Pukei-Kostüm Nergigante-Kostüm

Riders Frisur: Spitz-Nergal

Sticker-Sets: Abenteuerfreunde 2 Abenteuerfreunde 3



Was ist Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin?

In „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ erwartet euch ein weiteres Abenteuer der „Monster Hunter“-Reihe, das wie der erste Stories-Teil auf eine andersartige Geschichte setzt im Vergleich zu Monster Hunter World oder Monster Hunter Rise.

Alles dreht sich im rundenbasierten RPG nämlich um die sogenannten Monsties. Und ihr hört richtig, die allseits bekannten Monster werden kurzerhand zu Monsties, die ihr als Rider sogar zu euren Freunden zählen könnt. Ihr könnt sie ausbrüten, auf ihnen reiten und mit ihnen kämpfen. Gemeinsam an der Seite eurer Monsties kämpft ihr also in einer epischen Geschichte.

Worum geht es in Monster Hunter Stories 2? Rein inhaltlich werden wir in die Haut eines eigenen Charakters geworfen, den wir durch einen Charakter-Editor entwerfen können. Als Enkel oder Enkelin von Red, dem legendären Rider, treffen wir auf Ena, einem Wyverianer-Mädchem, die sich um ein Ei kümmert, aus dem ein sagenumwobenes Rathalos schlüpfen soll. Ob dieses Monster alles zerstört, wenn es schlüpft, wie es im Mythos geschrieben steht, muss sich allerdings erst noch zeigen!

Wenn ihr mehr über die Geschichte und das Gameplay vorab wissen möchtet, schaut gerne in unsere Preview zum Spiel:

