Microsoft: „Wollt ihr PS5-Features im Xbox-Controller?“

Denkt ihr, dass sich die Xbox Series wie eine neue Generation anfühlt oder ist der Übergang zu seicht? Microsoft hat eine Umfrage gestartet, in der sie die User mit ein paar Fragen konfrontieren. Einige Fragen beziehen sich auf den DualSense der PlayStation 5.

Die Frage ist, ob Microsoft ein paar Features aus dem PS5-DualSense-Controller auch in die hauseigenen Xbox-Controller der Xbox Series X/S verbauen soll.

Wird der Xbox-Controller mit PS5-DualSense-Features verbessert?

Wie TechRadar berichtet, erhalten alle Käufer einer Xbox Series X/S derzeit einen Fragebogen, in dem sie nach dem Gefühl der nächsten Generation gefragt werden.

Im Kern möchte Microsoft also wissen, ob die Käufer mit der Konsole zufrieden sind und ob sie sich wirklich anfühlt wie eine Next-Gen-Konsole.

Doch sie gehen noch einen Schritt weiter und fragen direkt, ob der PS5-DuaelSense etwas besitze, was sie hier vermissen würden. Wenn man also möchte, dass ein paar Features des DualSense-Controllers in den Xbox-Controller verbaut werden, kann man diese Info jetzt mit dem Hersteller teilen.

Warum fragt Microsoft nach den PS5-Features?

Am Ende ist es wohl ganz simpel. Der DualSense gilt mit seinem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern mittlerweile als echter Gamechanger in der globalen Spielerschaft. Das ist Microsoft sicher nicht entgangen. Sogar Phil Spencer, der Xbox-Chef, hat den DualSense in jüngster Vergangenheit gelobt. So denkt Microsoft aktuell wohl darüber nach, wie sie den hauseigenen Controller verbessern können, um ein echtes Next-Gen-Gefühl zu erschaffen – das viele in Hinsicht auf den Controller wohl nicht haben.

Heißt: Wenn wir Glück haben, wird Microsoft also das Feedback sammeln und den Xbox-Controller in der Zukunft überarbeiten. Und wer weiß? Womöglich werden wir in ein oder zwei Jahren schon den neusten Xbox-Controller mit ähnlichen Features wie der DualSense oder sogar noch besseren Funktionen kaufen können? So ein schöner Widerstand beim Schießen oder ein glaubwürdigeres Gefühl beim Laufen über Schnee kann schließlich nicht schaden? Wir sind gespannt, wie Microsoft weiter verfährt.

