Metroid Dread war gerade mal einen Tag offiziell auf dem Markt, da konnte es bereits auf Nintendo Switch-Emulatoren für den PC gespielt werden. Das ist ziemlich sicher illegal und wirkt insbesondere innerhalb so kurzer Zeit überraschend. Nintendo hat offenbar bereits Schritte dagegen eingeleitet.

Metroid Dread schon nach kurzer Zeit illegal auf Emulatoren

Das ging schnell: „Metroid Dread“ ist gleichzeitig mit der neuen Switch OLED am 8. Oktober 2021 erschienen. Direkt danach, bereits am Folgetag, konnte der neueste Teil des altehrwürdigen Franchises auf dem PC gespielt werden. Teilweise sogar in 4K und mit höherer Framerate. Natürlich nicht offiziell und legal, sondern nur mit Hilfe von Emulatoren.

Nicht zur Nachahmung empfohlen: Wer Emulatoren benutzt, um Videospiele anderer Plattformen auf dem PC zu spielen, bewegt sich fast immer in rechtlichen Grauzonen, meist ist es aber illegal. Theoretisch wärt ihr wohl nur auf der sicheren Seite, wenn ihr das Spiel selbst gekauft und die Kopie ebenfalls selbst angefertigt habt. Aber auch das ist nur für den Eigengebrauch zulässig, wenn überhaupt. Wer ROMs aktueller Spiele aus dem Netz lädt, verstößt eigentlich immer gegen das Urheberrecht.

Nintendo dürfte diese schnelle Veröffentlichung von „Metroid Dread“ auf illegalen ROM-Sharing-Seiten ein ganz besonderer Dorn im Auge sein. Normalerweise werden Emulatoren meist für ältere Spiele genutzt. Eine Situation wie diese, bei der es um topaktuelle Spiele wie „Metroid Dread“ geht, stellt einen Ausnahmefall dar. Entsprechende Videos zum Thema wurden wohl aufgrund von Nintendo-Beschwerden bereits offline genommen

Emulatoren sind zweischneidig: Wie ältere Videospiele allgemein vor dem Vergessen bewahrt werden können, ist eine Frage, die uns in Zukunft wohl noch intensiver beschäftigen wird. Für ältere Spiele stellen ROMs und Emulatoren eine sehr gute Möglichkeit zur Aufbewahrung und Archivierung dar.

So können sie auch Jahre später, ohne Server oder passende Geräte gespielt werden. Das wäre allein schon aus kultureller Perspektive erstrebenswert. Andererseits ist die Verbreitung von Kopien auf diesem Wege natürlich in den meisten Fällen nicht erlaubt, erst recht bei aktuellen Spielen wie „Metroid Dread“.

