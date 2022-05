May the 4th: Bei LEGO gibt es Gratissets zu Star Wars

Am 4. Mai 2022 ist es wieder so weit: die intergalaktische „Star Wars“-Saga wird wie jedes Jahr gefeiert. Frei nach dem Motto May the 4th, angelehnt an den bekannten Wortlaut: „May the force be with you“, gibt es in diesem Jahr wieder spannende Enthüllungen, günstiges Merchandise und das eine oder andere Update aus dem Popkulturkosmos von Star Wars.

LEGO mischt dabei ganz vorne mit. Denn der Klemmbausteinhersteller startet mit den Feierlichkeiten zumeist einige Tage vor dem 4. Mai.

Und so auch in diesem Jahr. Die Lego Group hat sich wieder etwas Witziges einfallen lassen, um diesem Feiertag zu frönen. Es gibt exklusive Angebote.

May the 4th bei LEGO, diese Sets sind gratis!

Zu den Angeboten zählt unter anderem die Ankündigung von „Luke Skywalkers Landspeeder“, der nun Teil der Ulitmate Collectors Series wird. Hier erfahrt ihr mehr über den Speeder, der noch bis zum Ende des 4. Mai 2022 über VIP-Zugang früher erhältlich ist.

Und als Bonus gibt es Gratis-Legosets ab einem bestimmten Einkaufswert. Diese bekommt ihr dann quasi als Geschenk obendrauf.

Hierbei handelt es sich um einen minimalistischen „AT-ST“, der ab einem Einkaufswert von 40 Euro dazu gelegt wird (gilt bis zum 8. Mai 2022).

Exklusiv für VIPs gibt es einen „Mandalorian-Schlüsselanhänger“, der ab einem Einkaufswert von 70 Euro beiliegt. Nachfolgend seht ihr alle Gratisdreingaben.

© LEGO/Disney © LEGO/Disney © LEGO/Disney

Falls ihr etwas tiefer in die Tasche greift, bekommt ihr das „Küche auf der Farm der Familie Lars“-Set, das die Feuchtfarm von Familie Lars zeigt – oder zumindest einen Teil davon.

Letzteres liegt bei, wenn ihr einen Einkauf ab 160 Euro tätigt. Und auch die Farm wird bis zum 8. Mai 2022 dazu gelegt. Danach sind diese Sets nicht mehr erhältlich.

Wissenswert: Während dem Zeitraum vom 1. Mai bis zum 8. Mai 2022 gibt es doppelte VIP-Punkte im Lego Store auf ausgewählte Star Wars-Sets. Schaut also mal in der Übersicht vorbei. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei?