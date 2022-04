Anlässlich des Star Wars Day am 4. Mai 2022 präsentiert LEGO mit Luke Skywalker’s Landspeeder (75341) ein neues Bauset der Ultimate Collector Series (UCS).

Es ist nicht die erste Umsetzung des treuen Vehikels aus Bauklötzchen, aber mit 1.890 Teilen die wohl detailreichste. Mit seinen imposanten 49 cm Länge verspricht der X-34 ein richtiger Hingucker im Regal zu werden.

LEGO feat. Star Wars: Ein Klassiker in der UCS-Neuaufmachung

In der Vergangenheit legte LEGO mit dem Landspeeder den Fokus aufs Spielen. Kleine Heldinnen und Helden schlüpften in die Rolle des jungen Luke und erkundeten den Wüstenplaneten Tatooine. Das Modell von 2022 versteht sich mit seiner Altersempfehlung von 18+ eher als Ausstellungsstück und Hommage an „Star Wars: Eine neue Hoffnung“.

© LEGO/Disney

Damit die feinen Details wie die Kabelage in der Turbine gut zur Geltung kommen, misst der Gleiter knapp einen halben Meter. In diesem Maßstab ist das Gefährt zwar zu groß, als dass Minifiguren darin Platz nehmen könnten, nichtsdestotrotz beinhaltet das Set Mini-Luke inklusive Lichtschwert und Elektrofernglas sowie Mini-C-3PO.

Der Droide unterscheidet sich durch die neue Bedruckung in Gold und Silber von Vorgängermodellen. Vervollständigt wird der X-34 durch die Infotafel mit den technischen Daten und einem Ständer zum Aufstellen.

© LEGO/Disney via lego.com © LEGO/Disney via lego.com © LEGO/Disney

Verantwortlich für die Neugestaltung war César Carvalhosa Soares. Stolz berichtet der LEGO-Designer:

„Es war ein unglaubliches Abenteuer, Luke Skywalkers Landspeeder in Form von LEGO-Steinen zu erschaffen. Es ist so ein ikonisches Fahrzeug in der Star Wars-Saga. Wir haben dafür gesorgt, dass kein Detail vergessen wurde, und haben sogar einige der Kratzer eingearbeitet. Das fertige Produkt ist ein unglaubliches Ausstellungsstück und die perfekte Ergänzung der UCS-Collection.“

Für 199,99 Euro kann das Bauset exklusiv bei LEGO – im Online-Store oder vor Ort – ab dem 4. Mai 2022 erworben werden. Kundinnen und Kunden mit einem VIP-Zugang können bereits am 1. Mai den Kauf tätigen.

Auch im digitalen Raum bestätigt sich das Erfolgsrezept aus Klemmbausteine + Krieg der Sterne, wie die jüngsten Verkaufszahlen von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga verraten.