Mario Kart 8 Deluxe – Inhalte und Releasetermin der 3. Welle des Booster-Streckenpass enthüllt

Statt einem vollwertigen Mario Kart 9 hat sich Nintendo vor einiger Zeit entschieden, den Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch mithilfe des Booster-Streckenpass um neue Kurse zu ergänzen. Ganze 48 Pisten sollen bis Ende 2023 in sechs Wellen hinzugefügt werden. Die Erweiterung kostet einmalig 24,99€.

Nachdem Welle 1 und Welle 2 schon ein paar echte Klassiker zurückgebracht haben, warten Fans seit geraumer Zeit auf die dritte Welle. Diese wurde jetzt von Nintendo ausführlich vorgestellt und erscheint am 7. Dezember.

Mario Kart 8 Deluxe: Die Strecken im Booster-Streckenpass Welle 3

Auch die dritte Welle bietet einen bunten Streckenmix. Neben Klassikern sind auch ein paar aktuelle Kurse aus dem Mobile-Ableger Mario Kart Tour mit dabei. Mit Bergbescherung bekommen wir darüber hinaus eine komplett neue Piste. Hier die gesamte Liste:

Mond Cup:

Pflaster von Berlin (Mario Kart Tour)

(Mario Kart Tour) Peaches Schlossgarten (Mario Kart DS)

(Mario Kart DS) Bergbescherung (komplett neu, erscheint auch für Mario Kart Tour)

(komplett neu, erscheint auch für Mario Kart Tour) Regenbogen-Boulevard (Mario Kart 7)

Fels Cup:

London-Tour (Mario Kart Tour)

(Mario Kart Tour) Buu-Huu-Tal (Mario Kart Super Circuit)

(Mario Kart Super Circuit) Gebirgspfad (Mario Kart 7)

(Mario Kart 7) Blätterwald (Mario Kart Wii)

Nachdem uns die vergangenen Cups also nach New York, Paris, Sydney und Tokyo geführt haben, sind jetzt die europäischen Metropolen Berlin und London dran. Erneut flitzen Mario und Co. dabei an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei. Im Falle von Berlin können wir uns auf die Berliner Mauer, den Fernsehturm, das Brandenburger Tor und mehr einstellen.

Auch die klassischen Kurse bringen mit dem Blätterwald aus Mario Kart Wii oder dem Regenbogen-Boulevard und dem Gebirgspfad aus Mario Kart 7 ein paar echte Highlights zurück. Wie schon bei den vorherigen Wellen sind alle Strecken an den neuen Teil angepasst und vor allem technisch umfangreich überarbeitet. Hier seht ihr die Strecken aus Welle 3 in Aktion:

Was haltet ihr von der Auswahl? Freut ihr euch auf eine Strecke besonders oder fehlt eure Lieblings-Piste noch immer?