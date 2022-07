Mario Kart 8 Deluxe – Booster-Streckenpass Welle 2 rauscht mit legendärer N64-Strecke an!

Nintendo wird so bald wohl kein Mario Kart 9 bringen, denn mit den Booster-Streckenpass gibt es jetzt in regelmäßigen Abständen immer wieder neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe.

Der Booster-Streckenpass kostet 24,99 Euro, enthalten sind insgesamt über 48 neue Strecken für das Hauptspiel – viele davon kennen wir bereits aus älteren Spielen.

Die „Booster-Streckenpass Welle 2“ trifft ein und zwar am 4. August 2022. In wenigen Tagen dürft ihr in Mario Kart auf der Nintendo Switch neue Strecken befahren. Und welche sind es dieses Mal?

Mario Kart 8 Deluxe: Das sind die neuen Strecken im Booster-Streckenpass Welle 2

Eiscreme-Eskapade (Mario Kart 8 Deluxe)

(Mario Kart 8 Deluxe) Kalimari-Wüste (N64)

(N64) Marios Piste 3 (SNES)

(SNES) Pilz-Schlucht (Mario Kart Wii)

(Mario Kart Wii) Sydney-Spritztour (Mario Kart Tour)

(Mario Kart Tour) Waluigi-Flipper (Mario Kart DS)

(Mario Kart DS) Schneeland (Mario Kart Super Circuit)

(Mario Kart Super Circuit) New-York-Speedway (Mario Kart Tour)

Bei der Eiscreme-Eskapade kann man nur Heißhunger bekommen. Hierbei handelt es sich um eine brandneue Karte für „Mario Kart 8 Deluxe“! Sie ist also kein Remake aus anderen Spielen. Sie sieht schmackhaft aus.

Aber die legendäre Mario Kart 64-Karte Kalimari-Wüste kommt in ihrem besten Gewand daher! Die Einsteigerkarte des N64-Spiels bleibt auf ewig unvergessen und so dürfen wir sie nun wieder auf der Switch spielen.

Und für Nostalgiker hat der Booster-Streckenpass Welle 2 wirklich etwas zu bieten. Denn unter anderem ist Marios Piste 3 aus „Super Mariokart“ mit von der Partie, die mit ihrer einfacheren Klötzchengrafik an vergangene SNES-Tage erinnert.

Interessant ist zudem, dass Karten des Mobiletitels Mario Kart Tour den Sprung auf die große Switch-Leinwand schaffen. Sydney-Spritztour ist ebenfalls mit von der Partie, genauso wie New-York-Speedway. Geswitcht wird übrigens auch mit der Eiscreme-Eskapade, denn diese neue Karte erscheint in Zukunft für das Mobilespiel.

