Marathon-Fahrplan bis 2027 – Reset im Oktober, permanentes PvE im Dezember

Bungie hat einen konkreten Fahrplan für die Zukunft von Marathon vorgestellt. Der Extraction-Shooter soll in den kommenden Monaten deutlich breiter aufgestellt werden und langfristig nicht mehr ausschließlich von seinem bisherigen PvPvE-Konzept abhängig sein.

Das Studio räumt ein, dass Marathon bislang weniger Menschen erreicht hat als erhofft. Statt das Projekt zurückzufahren, will Bungie die vorhandenen Stärken ausbauen und neue Zugänge für Fans von kooperativem PvE, kompetitivem PvP und klassischer Extraction-Action schaffen.

Der Nightfall-Neustart im Oktober

Welche Änderungen bringt das Oktober-Update? Am 6. Oktober 2026 erscheint zunächst eine kleinere Aktualisierung für die zweite Saison Nightfall. Dabei werden sowohl der Fortschritt als auch die Ingame-Ökonomie zurückgesetzt, damit alle Teilnehmer wieder unter vergleichbareren Bedingungen starten können.

Nach Angaben von Bungie führten Probleme mit der bisherigen Fortschrittskurve dazu, dass einige Nutzer besonders schnell das Endgame erreichten, während andere deutlich zurückblieben. Dies erschwerte den Zugang zu den Extraction-Inhalten und verhinderte, dass der ursprüngliche Saison-Neustart seine beabsichtigte Wirkung entfalten konnte.

Die Aktualisierung vom 6. Oktober 2026 umfasst folgende Punkte:

Zurücksetzung des Fortschritts und der Ingame-Ökonomie

Ein neuer Belohnungspass

Verbesserungen am Spielkomfort

Live-Anpassungen und Balance-Änderungen

Zeitlich begrenzte Rückkehr des experimentellen PvE-Modus Vault Breaker

In den acht Wochen zwischen dem Oktober-Update und der nächsten großen Erweiterung will Bungie weitere Gameplay-Experimente durchführen. Das dabei gesammelte Feedback soll direkt in die Entwicklung der kommenden PvE-Angebote einfließen.

Symbiosis erweitert Marathon im Dezember

Was steckt im Symbiosis-Update? Der deutlich größere Umbau folgt am 8. Dezember 2026. Symbiosis führt erstmals eine permanente PvE-Erfahrung ein und bietet damit eine Alternative zu den bislang dominierenden PvPvE-Extraction-Partien.

Zusätzlich wird die Perimeter-Zone grundlegend überarbeitet. Ein neuer sozialer Bereich mit Schießstand soll es ermöglichen, sich außerhalb der Einsätze zu treffen und Ausrüstung auszuprobieren. Ebenfalls geplant sind eine neue Runner-Hülle sowie ein experimenteller Team-Deathmatch-Modus für Fans klassischer PvP-Gefechte.

Bungie arbeitet außerdem an einem verbesserten Einstieg für Neulinge. Symbiosis enthält die ersten Anpassungen dieses neuen Onboardings, weitere Verbesserungen sollen mit späteren Aktualisierungen folgen. Damit reagiert das Studio auf Rückmeldungen, wonach Marathon mehr Abwechslung, verständlichere Fortschrittssysteme und bessere Gründe für eine langfristige Rückkehr benötigt.

Ein neues Fundament bis März 2027

Wie entwickelt sich Marathon langfristig weiter? Bungie verabschiedet sich von einem starren Saisonrhythmus. Größere Inhalte sollen künftig dann erscheinen, wenn ihr Umfang und der notwendige Entwicklungsaufwand dies zulassen. Das Team erhält dadurch mehr Zeit zum Testen und Überarbeiten neuer Funktionen.

Symbiosis bildet zugleich die Grundlage für eine weitere große Entwicklungsstufe im März 2027. Dann sollen PvE, PvP und PvPvE enger miteinander verbunden werden. Bungie möchte Marathon zu einer tieferen und dynamischeren Survival-Erfahrung ausbauen, ohne die gefährliche Welt, die Kämpfe und die kompetitive Spannung des bisherigen Spiels aufzugeben.

Für Marathon ist dieser Kurswechsel eine wichtige Bewährungsprobe. Die angekündigten Modi und Komfortverbesserungen könnten den Shooter für ein breiteres Publikum interessant machen, während erfahrene Fans weiterhin auf anspruchsvolle Extraction-Einsätze setzen können.

Was haltet ihr vom neuen Fahrplan für Marathon und reizt euch besonders der permanente PvE-Modus? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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