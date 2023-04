Indiana Jones und der Ruf des Schicksals läuft diesen Sommer weltweit in den Lichtspielhäusern an. LEGO würdigt die Abschiedsvorstellung von Harrison Ford, der ein letztes Mal zu Hut und Lederpeitsche greift, mit drei neuen Spiel- und Bausets.

Wir stellen euch die neue Klötzchen-Serie vor, die junge und junggebliebene Indy-Fans gleichermaßen erreichen will.

Eine Filmlegende feiern: LEGO feat. Indiana Jones

Das dänische Klemmbausteine-Unternehmen möchte mit den neuen Sets um „Indiana Jones“ nicht nur Erwachsene in süßer Nostalgie schwelgen lassen, sondern richtet sich mit zwei der drei Modelle explizit an Kinder, die so spielerisch an die Abenteuer des weltberühmten Archäologen herangeführt werden können.

Flucht vor dem Jagdflugzeug

Artikelnummer: 77012

Bauteile: 387

Maße: 5cm hoch, 13cm lang, 6cm breit

Altersempfehlung: 8+

Preis: 34,99 Euro

An die legendäre Verfolgungsjagd aus „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ erinnert das Set Flucht vor dem Jagdflugzeug.

Das namengebende Jagdflugzeug ist mit einem beweglichen Propeller sowie zwei funktionalen Shootern ausgestattet. Im Cockpit kann die Minifigur Jagdflieger Platz nehmen und bei Bedarf lassen sich die Flügel der Maschine abbauen.

Protagonist Indy und sein Vater Professor Henry Jones dürfen mit dem baubaren Kübelwagen Vorlieb nehmen. Dessen Kofferraum bietet Stauraum für Regenschirm und Pistole. Aber natürlich dürfen auch die berühmte Peitsche und das Gralstagebuch nicht fehlen.

© LEGO & Lucasfilm/Disney

Flucht aus dem Grabmal

Artikelnummer: 77013

Bauteile: 600

Maße: 16cm hoch, 22cm breit, 21cm tief

Altersempfehlung: 8+

Preis: 39,99 Euro

Auch der Debüttitel Jäger des verlorenen Schatzes wird mit einer prominenten Fluchtszene geehrt.

Das Set Flucht aus dem Grabmal besteht aus einer Tempel-Szenerie mit zwei Anubis-Statuen und einem geheimen Durchgang. Um den Geheimgang freizulegen und die dahinterliegende Wand zu zerschlagen, muss eine der beiden Statuen umgestürzt werden.

Doch gebt Acht, junge Abenteurerinnen und Abenteurer, denn giftige Schlangen wimmeln am Boden und kriechen sogar aus den Wänden. Wer nicht aufpasst, bekommt darüber hinaus von der versteckten Mumie einen gewaltigen Schrecken eingejagt!

Zum Nachspielen der spannenden Filmszene stehen neben der goldenen Bundeslade die vier Minifiguren Indiana Jones (selbstverständlich mit Hut und Peitsche), Marion Ravenwood, Sallah und die Mumie zur Verfügung.

© LEGO & Lucasfilm/Disney

Tempel des goldenen Götzen

Artikelnummer: 77015

Bauteile: 1545

Maße: 21cm hoch, 51cm breit, 19cm tief

Altersempfehlung: 18+

Preis: 149,99 Euro

Die beiden Spielsets werden mit dem Modell Tempel des goldenen Götzen um ein spektakuläres Ausstellungsstück und weitere Hommage an „Jäger des verlorenen Schatzes“ ergänzt. Dabei wird die ikonische Anfangsszene des Films als interaktives Panorama angelegt.

Vier Drehknöpfe am Sockel lösen unterschiedliche Gimmicks aus, die die Szenerie beleben. So lässt sich beispielsweise über dem Götzen ein Lichtstein aktivieren, eine Wand kann zum Einsturz gebracht werden, Indy und Co. können sich über eine Kluft schwingen und der berühmt berüchtigte Felsbrocken kann ins Rollen gebracht werden.

Die vier Minifiguren Indiana Jones, Satipo, Belloq und einen Hovitos-Krieger runden das schicke Stück ab.

© LEGO & Lucasfilm/Disney

Aktuell gibt es kein Set zu Indiana Jones und der Tempel des Todes. Doch vielleicht reicht LEGO dies noch nach, denn die Indy-Serie scheint gut bei den Fans anzukommen! Die Bestände sind schnell ausverkauft und es kommt momentan immer wieder zu Wartezeiten bei den Nachbestellungen.