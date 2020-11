Die besten LEGO-Angebote im Black Friday auf einen Blick

Der Black Friday macht auch vor Spielzeuggrößen wie LEGO nicht halt. Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk seid, solltet ihr heute im Black Friday zuschlagen. So günstig wie jetzt gerae wird es in den nächsten 4 Wochen nicht noch einmal. In Onlineshops wie Amazon, Zavvi oder direkt bei Lego gibt es den einen oder anderen Preisnachlass auf die beliebten Klötzchen. Wir haben das Beste aus den LEGO-Angeboten auf einen Blick für euch herausgesucht!

LEGO-Bausets im Black Friday-Sale

Allen Lego-Bausets voran gibt es auf Amazon den beliebten LEGO Star Wars 75253 BOOST Droide (App-gesteuerte und programmierbare Roboter) für Kinder. Das Paket besteht aus 3 Droiden, unter anderem mit R2D2, und nachdem die Droiden aufgebaut wurden, können sie mit einer App ferngesteuert werden. Er kostet nur heute 140,99€.

Angebot LEGO Star Wars 75253 BOOST Droide, App-gesteuerte und programmierbare Roboter, Programmierset für Kinder, Roboterspielzeug Beim Spielen mit diesem interaktiven MINT-Spielzeug mit 3 baubaren Droiden von LEGO Star Wars und über 40 interaktiven...

Dieses Technik-Spielzeug von LEGO Star War für Kinder enthält einen Farb- & Abstandssensor, einen interaktiven Motor,...

Es können 3 LEGO Droiden gebaut werden: R2-D2, ein Gonk-Droide und ein Maus-Droide. Hinweis: Es kann immer nur ein...

Weitere Sets sind die LEGO 42109 Technic Top-Gear Rallyeauto, der LEGO Technic 42098 – Autotransporter und der LEGO Technic 42097 – Spinnenkran, die ebenfalls dank dem Black Friday günstiger zu haben sind.

Super Mario LEGO: Alle Sets vorgestellt, hier gehts zur Preorder

Beim Onlineshop Zavvi gibt es heute den noch sehr aktuellen LEGO Technic: Lamborghini Sián FKP 37 (42115) für 264,99€, ihr spart hier ganze 130,50€. Beim LEGO Star Wars: Das Kind (75318) alias Baby Yoda spart ihr derzeit 6,50€. Und ebenfalls ein perfektes Weihnachtsgeschenk könnte der LEGO Harry Potter: Astronomieturm auf Schloss Hogwarts (75969) darstellen, das derzeit 12€ günstiger ist. Es kostet heute 89,99€.

Black Friday im LEGO-Store: Frist verlängert!

Ein wenig länger als einen Tag hält der Black Friday-Sale im LEGO-Store an. Hier könnt ihr euch noch bis zum 30. November 2020 um 23:59 Uhr entscheiden, ob ihr zu einem der kreativen Bausets greift. Hier erhaltet ihr übrigens einen kostenlosen Weihnachtsbaum in LEGO-Form obendrauf, wenn ihr einen Einkauf ab 40€ tätigt! Und wenn ihr 150€ im Store lasst, gibt es sogar ein kostenloses Set namens „Hommage an Charles Dickens“ als Geschenk.

Die Auswahl der Black Friday-Angebote im Lego-Store ist begrenzt. Es gibt 20% auf ausgewählte Produkte. Die spannendsten Bausets haben wir euch hier herausgesucht:

Wer hingegen richtig viel Geld für ein neues LEGO-Set loswerden möchte, kann sich nun die ikonische Cantina auf Tatooine mit etwaigen Extras sichern, die erst kürzlich von Disney und der LEGO Group enthüllt wurde. Sie kostet allerdings ein ordentliches Sümmchen!

Star Wars Mos Eisley: Lego bringt ikonische Cantina zu euch nach Hause

Bedenkt, dass ihr am Black Friday zudem auf Gaming-Produkte, Gaming-Chairs, Gaming-Laptops, Gaming-Monitore und Festplatten wie SSD-Geräte spart! Vorbeisehen lohnt sich also.