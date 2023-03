Kirchenschlüssel finden in Resident Evil 4 Remake – Fundort von Kircheninsignie

In Resident Evil 4 Remake muss Leon die Kirche aufsuchen, da dort die vermisste Ashley vermutet wird. Vor dem Gebäude Gottes angekommen, werden Spieler*innen allerdings von einem verschlossenen Tor empfangen, das sich nicht ganz so einfach öffnen lässt. Wir erklären euch in den folgenden Zeilen, wie ihr an den Schlüssel zur Kirche gelangt.

Den Schlüssel zur Kirchenschlüssel finden

Habt ihr es im Spiel bis zur Kirche geschafft, erwartet euch ein schweres Gittertor mit einer Aussparung in der Mitte. Hier muss Resident Evil-typisch natürlich wieder ein passender Gegenstand eingesetzt werden, aber wo finde ich diesen?

Zwischen den beiden Händen wartet der Kirchenschlüssel. © Capcom/PlayCentral.de

Erst einmal müsst ihr über den See gelangen, was gar nicht mal so einfach sein wird. Seid ihr aber lebend auf der anderen Seite angekommen, beginnt Kapitel 4, in dem die Suche nach dem Schlüssel zur Kirche fortgeführt wird.

Ihr beginnt an dem Bootshaus, an dem ihr mit eurem Boot angelegt habt. Folgt nun erst einmal dem recht linearen Weg, der euch schließlich in die Höhle mit Malereien führen wird. Leon muss durch einen niedrigen Gang gelangen, um auf der anderen Seite auf eine Art Kultstätte zu stoßen.

Hier befinden sich zwei große Hände, die mit der offenen Handfläche zur Höhlendecke zeigen. Zwischen den Steinhänden steht ein Podest mit dem offensichtlichen Kirchenschlüssel darauf. Allerdings kann der Gegenstand noch nicht entfernt werden, da die sechs Hände diesen fest im Griff haben. Erst einmal, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, muss auf der jeweiligen Hand der passende Gegenstand eingesetzt werden.

Der Kirchenschlüssel wird gut bewacht. © Capcom/PlayCentral.de

Um diese beiden Gegenstände zu finden, müsst ihr zunächst an zwei unterschiedliche Orte reisen:

Große Höhle mit Schrein

Kleine Höhle mit Schrein

Die beiden Orte untersuchen

1# Auf Wandmalerei markierte Stelle – Südlich vom See

Auf eurer Karte wird euch zum Glück ganz genau angezeigt, wo sich diese Gegenstände befinden. Wir empfehlen euch die Große Höhle mit Schrein direkt neben eurer aktuellen Position zu untersuchen, denn hier befindet sich direkt einer der erste der beiden Marker.

Durchquert die Höhle mit Malereien also bis zu einem Steg, an dem ein weiteres Boot liegt, denn das vorherige Boot hat den Kampf gegen das Seemonster leider nicht überstanden. Steigt also ein und folgt dem unterirdischen Fluss nach Westen.

Fahrt bis zu diesem Steg und kämpft euch dann durch die Höhle. © Capcom/PlayCentral.de

Nach einer kurzen Fahrt erscheint auf der linken Seite ein weiterer Steg, an dem ihr mit eurem Boot anlegen könnt. Kämpft euch jetzt erst einmal durch die Höhle, damit ihr im Anschluss in Ruhe das Rätsel lösen könnt.

Am Ende der Höhle angekommen wird euch ein seltsames Schloss auffallen. Darauf befinden sich insgesamt acht unterschiedliche Symbole. Es handelt sich hierbei um eine Art Kombinationsschloss, bei dem die drei richtigen Symbole gewählt werden müssen. Diese Symbole sind euch auf dem Weg durch die Höhle sicherlich bereits aufgefallen.

Hinweis: Die Reihenfolge, in der ihr die Symbole auf dem Schloss eingebt, scheint unrelevant zu sein. Es müssen lediglich die richtigen drei Symbole zeigt, die euch in der Umgebung angezeigt werden.

Symbol 1: Das erste Symbol findet ihr direkt links neben dem runden Schloss. Klettert am besten die Leiter hinunter und schaut es euch genau an.

© Capcom/PlayCentral.de

Symbol 2: Das zweite Symbol befindet sich gegenüber des Schlosses an zwei Säulen.

© Capcom/PlayCentral.de

Symbol 3: Das dritte Symbol seht ihr, wenn ihr die vordere Leiter hinaufgeklettert seid.

© Capcom/PlayCentral.de

Sind die drei richtigen Symbole ausgewählt worden, öffnet sich die Tür und ihr seht eine Büste, von der sich der Kopf entfernen lässt. Packt den Kopf des Abtrünnigen in euer Inventar. Diesen könnt ihr später in eine der beiden Handfläche setzen, um den Kirchenschlüssel zu erhalten.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

2# Auf Wandmalerei markierte Stelle – Nördlich vom See

Der zweite Marker befindet sich ganz im Norden der Karte. Der Ort kann nur mit dem Bott über den See erreicht werden. Dort angekommen werdet ihr unterhalb der Burgmauern ein hell leuchtendes Feuer erkennen, das euch den Weg weist. Rechts davon befindet sich ein Höhleneingang, der ohne das Signalfeuer ziemlich leicht übersehen werden kann und in die Kleine Höhle mit Schrein führt.

Hier findet ihr den zweiten Kopf. © Capcom/PlayCentral.de

Fahrt mit dem Boot ins Innere, durchquert den Tunnel und legt an dem vor euch erscheinenden Steg an, um auszusteigen. Einige Meter vor euch wartet eine verschlossene Tür, mit dem gleichen Schloss auf der linken Seite, das ihr bereits bei der ersten markierten Stelle vorgefunden und geknackt habt.

Symbol 1: Verlasst diesen Raum jetzt wieder und lauft auf die linke Seite zu der Leiter. Direkt davor wird euch das erste Symbol auffallen, dass ihr für das Schloss benötigt. Es sieht ein wenig aus wie drei übereinanderliegende Wellen. Klettert als nächstes die Leiter hinauf.

© Capcom/PlayCentral.de

Symbol 2: Das zweite gesuchte Symbol befindet sich auf der Bretterwand und außerdem auf der Höhlenwand vor euch. Stellt euch mit Leon so vor die Wand, dass ihr auch den zweiten Teil des Symbols im Hintergrund erkennen könnt. Dieses Symbol erinnert an ein P, bei dem über dem Bogen ein weiterer Strich gezogen wurde und ein B, bei dem die Bögen nicht ganz so stark ausgeprägt sind.

© Capcom/PlayCentral.de

Symbol 3: Für das dritte Symbol müsst ihr nur noch um die Ecke biegen. Hier verhält es sich ähnlich, da sich der erste Teil links auf den Brettern befindet und der zweite rechts davon auf der Steinwand im Hintergrund. Dieses Symbol sieht ein wenig aus wie drei Fische, die sich in der Mitte berühren.

© Capcom/PlayCentral.de

Jetzt habt ihr alle drei Symbole zusammen. Klettert also wieder hinunter und stellt euch vor das Schloss für die Tür. Wählt jetzt die drei Wellen, Das P und B sowie die drei Fische, damit sich die Tür öffnet.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

Geht im Anschluss durch die geöffnete Tür und ihr findet vor euch einen Steinsockel mit einer Büste darauf vor. Den Kopf des Gotteslästerers könnt ihr abnehmen und in eurer Inventar packen.

Schlüssel zur Kirche holen

Da ihr jetzt beide Köpfe in eurem Besitz habt, könnt ihr zu der Kultstätte in der Höhle zurückkehren, in der sich der Schlüssel zur Kirche befindet.

Dort angekommen müsst ihr die beiden Köpfe nur noch auf die Hände setzen und schon wird der Schlüssel zur Kirche (Kircheninsignie) freigegeben und ihr könnt ihn an euch nehmen.

„Kircheninsignie: Eine Scheibe mit kompliziertem mechanischen Innenleben.“

Jetzt solltet ihr zurück zur Kirche reisen, um die Suche nach Ashley fortzusetzen. An der Tür angekommen setzt ihr die Kircheninsignie ein, woraufhin sich das Gitter öffnet.

Endlich können wir die Kirche betreten. © Capcom/PlayCentral.de

Im Inneren erwartet euch direkt das nächste Rätsel, das wir euch in diesem Guide erklären.