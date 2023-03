Kirchenfenster-Rätsel lösen in Resident Evil 4 Remake – Scheiben richtig einstellen

Habt ihr es in Resident Evil 4 Remake endlich ins Innere der Kirche geschafft, erwartet euch vorne am Altar direkt das nächste Rätsel, das ähnlich wie das mit der Kristallkugel etwas kniffliger ausfällt. Solltet ihr bei der richtigen Lösung Probleme haben oder einfach nicht die nötige Geduld dafür besitzen, unterstützen wir euch in den folgenden Zeilen.

Rätsel in der Kirche lösen

Habt ihr das Gittertor geöffnet und somit das Gotteshaus betreten, durchquert das Kirchenschiff bis ganz nach vorn und blickt dann nach links. Hier befindet sich ein Hebel, den ihr umlegen solltet. Dadurch öffnet sich das Lesepult und zum Vorschein kommt eine geheime Steuerung, die aus drei Scheiben (blau, grün & rot) besteht. Die blaue fehlt allerdings noch, weshalb ihr diese innerhalb der Kirche suchen solltet.

Fundort Blaue Scheibe

Sucht auf der linken Seite des Gebäudes nach einem kleinen Schränkchen und öffnet die beiden Türen. Vor euch liegt die Blaue Scheibe, die ihr an euch nehmen solltet. Lauft jetzt wieder zurück zu dem geöffneten Pult und setzt die Blaue Scheibe an die erste Stelle.

So funktioniert das Kirchenfenster-Rätsel – Lösung

Da die drei Scheiben, die als Regler dienen, nun wieder vollzählig sind, könnt ihr euch an die Lösung des Rätsels begeben. Alle drei Regler lassen sich nach links und rechts drehen. Dadurch verschiebt sich die Glasfläche in Farbe des jeweiligen Reglers.

So löst ihr das Rätsel: Die Lösung besteht darin, dass ihr in dem großen Kirchenfenster alle Glasflächen so zueinander ausrichtet, dass in der Mitte die Insignie der Kirche erkennbar wird. Erst dann ist das Rätsel erfolgreich absolviert.

So sieht die Lösung aus: Möchtet ihr an dieser Stelle nicht herumprobieren, präsentieren wir euch im Folgenden ein Bild des richtig eingestellten Kirchenfensters und zudem die korrekte Position der drei Scheiben.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

Habt ihr die Scheiben richtig eingestellt, öffnet sich das Tor (mit Insignie) auf der linken Seite des Kirchenschiffs. Dahinter befindet sich eine Leiter, über die Leon nach oben gelangt.

© Capcom/PlayCentral.de

Weitere Guides mit Tipps & Tricks in unserer Komplettlösung zu „Resident Evil 4 Remake“ findet ihr hier.