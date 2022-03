Kirby und das vergessene Land – Metacritic-Wertungen: Wie schneidet das Switch-Spiel ab?

Nintendo-Fans können diese Woche wieder den Release einer großen, exklusiven Marke für die Nintendo Switch feiern. Denn der rosa Knödel Kirby feiert seine Rückkehr und springt in Kirby und das vergessene Land zum ersten Mal aus einer 3D-Ansicht durch die Level.

Wie das Spiel international bei Metacritic und Opencritic abschneidet, fassen wir im Wertungsspiegel für euch zusammen.

Das sind die ersten Tests zu Kirby und das vergessene Land

Auf beiden Seiten sieht das Bild zum Spiel sehr ähnlich aus. So erreicht das Spiel nach 65 Wertungen einen Metascore von 85. Auf Opencritic sind es zwar nur 46 Wertungen, aber auch hier kommt am Ende eine Durchschnittswertung von 85 heraus.

So schneidet Kirby und das vergessene Land bei der Presse im Detail ab:

Destructoid: 95/100

Wccftech: 95/100

GamesRadar+: 90/100

GameSpot: 90/100

Game Informer: 90/100

Nintendo Life: 90/100

Press Start Australia: 85/100

IGN: 80/100

VG247: 80/100

VGC: 80/100

CGMagazine: 75/100

Metro GameCentral: 70/100

Das wird gelobt und kritisiert

Zunächst einmal das Positive: Viele Kritiker betonen, dass das Spiel gerade zu einer perfekten Zeit kommt und eine wahre Freude ist, was vor allem an der gelassenen Atmosphäre liegt. Bei dem Spiel lässt es sich perfekt entspannen und alles andere drum herum vergessen. So schreibt Wccftech in ihrer Review:

„Kirby und das vergessene Land ist eins der besten First-Party-Spiele auf der Nintendo Switch. Das Spiel fühlt sich gut an zu spielen, sieht liebenswert aus und führt eine überraschende und lebendige Welt voller neuer Mechaniken, Herausforderungen und Inhalte.“

Viele heben ebenfalls die unterschiedlichen Fähigkeiten sehr nach vorne. Die Kombination mit dem Vollgestopft-Modus, bei dem Kirby alltägliche Gegenstände wie Autos, Automaten und Reifen aufsaugt, und den zwölf Fähigkeiten mit je drei Upgrade-Stufen sorgt für genug Abwechslung für die gesamte Laufzeit des Spiels.

Die ewigen Probleme bei Kirby: Aber es gibt weiter ein paar Kritikpunkte. So ist die Geschichte nicht wirklich der Rede wert und eher nettes Beiwerk, um einen Rahmen für das Gameplay zu bieten. Zudem ist der insgesamte Schwierigkeitsgrad des Spiels wieder relativ niedrig. Es gibt zwar einige Herausforderungen aber diese sind eher rar gesät und ansonsten werdet ihr voraussichtlich ohne Probleme durch die Abschnitte kommen.

„Kirby und das vergessene Land“ ist ab dem 25. März exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.