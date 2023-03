John Wick 4: Die ersten Reaktionen fallen extrem positiv aus

John Wick: Kapitel 4 könnte einer der besten Action-Filme der letzten Jahrzehnte werden. Das sagen zumindest einige Menschen, die den neuesten Action-Streifen mit Keanu Reeves schon sehen konnten. Offenbar kommt da ein wirklich großes Kino-Ereignis auf uns zu, das es in sich hat.

John Wick 4 soll einer der besten Action-Filme der letzten Jahrzehnte werden

Darum geht’s: „John Wick 4“ aka „John Wick: Kapitel 4“ wirft seine langen Schatten voraus. Der neue Actionfilm mit Keanu Reeves und Donnie Yen in den Hauptrollen läuft bald an. Erste Presse-Vorführungen wurden bereits abgehalten und die Reaktionen sind beinahe durch die Bank begeistert.

Hier könnt ihr euch den neusten Trailer zum vierten John Wick-Teil ansehen:

Das sagen die Leute: Manche Fans, die „John Wick 4“ vorab sehen konnten, halten den Streifen nicht nur für den besten Actionfilm seit vielen Jahren, sondern gleich für den besten Actionfilm aller Zeiten.

Brachiale Action wird gelobt: Die epischen Kampfszenen und die kompromisslose Action der drei Vorgänger kehrt dabei nicht nur zurück. Offenbar ist es den Menschen hinter John Wick 4 sogar noch einmal gelungen, sich selbst zu übertreffen.

Aber auch die Set-Pieces: Neben Donnie Yen und Keanu Reeves (John Wick) beeindrucken auch die Locations und Set-Pieces wohl wieder ganz besonders in „John Wick 4“. Da gibt es wohl eine ganz spezielle Szene am Arc de Triomphe in Paris und auch Treppenstufen spielen eine wichtige Rolle:

Lang, aber gut: „John Wick 4“ dauert fast drei Stunden. Das muss man erst einmal durchhalten. Aber offenbar stellt das bei der Fortsetzung hier kein Problem dar. Die meisten Zuschauer*innen sind sich einig, dass der Film stets kurzweilig bleibt, trotz der langen Laufzeit.

Wann kommt John Wick 4? Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Am 23. März startet der vierte Teil der „John Wick“-Saga in Deutschlands Kinos. Dann können wir und ihr uns endlich ein Bild davon machen, ob der Film wirklich so gut ist, wie er hier dargestellt wird.

Freut ihr euch auf den Film? Geht ihr für Action-Streifen wie diesen extra ins Kino oder guckt ihr so etwas lieber ganz entspannt zuhause auf der Couch? Schreibt es uns in die Kommentare.