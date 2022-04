It Takes Two: Amazon-Verfilmung mit Dwayne Johnson?

Zum besten Spiel des Jahres 2021 gekürt und millionenfach verkauft, erfreut sich Hazelight Studios Koop-Spiel It Takes Two immer noch großer Beliebtheit. Die guten Kritiken sprechen für sich und bei so einem gigantischen Erfolg lässt die Film-Adaption nicht lang auf sich warten.

Nachdem das Entwicklerstudio im Februar gegenüber Variety bekannt gab, dass es bereit sei die Rechte an der Verfilmung von „It Takes Two“ abzutreten, bestätigt Deadline nun das Ergebnis.

Amazon hat sich die Rechte an It Takes Two gesichert

Jetzt ist es offiziell: Die kommende „It Takes Two“-Verfilmung wird von Dwayne Johnsons Seven Bucks Productions und dj2 Entertainment in Zusammenarbeit mit Amazon produziert.

Für das Drehbuch sind Pat Casey und Josh Miller verantwortlich. Bekannt sind die Autoren vor allem durch die Adaptionen zu Sonic the Hedgehog.

© EA/Hazelight Studios

Für Seven Bucks werden Dwayne Johnson, Dany Garcia und Hiram Garcia produzieren, auf Seite von dj2 arbeiten dabei Dmitri M. Johnson und Dan Jevons mit. Stephan Bugaj wird außerdem als ausführender Produzent für dj2 tätig sein.

Auch Mitglieder von Hazelight Studios sind an der Produktion beteiligt: Josef Fares und Oskar Wolontis arbeiten aktiv an der Verfilmung mit. Kimberly Bialek wird dabei die Produktion im Auftrag von Seven Bucks leiten.

Werden wir Dwayne Johnson als Cody zu sehen bekommen?

Als Mitbegründer von Seven Bucks Productions hat Dwayne „The Rock“ Johnson schon oft die Hauptrollen in den produzierten Filmen und Serien wie beispielsweise Disneys Jungle Cruise, Sonys neueren Verfilmungen von Jumanji, des Netflix-Films Red Notice und vielen anderen übernommen.

Dementsprechend liegt die Vermutung nahe, dass er in der Videospielverfilmung die Rolle des Ehemannes Cody spielen wird. Über die Besetzung des zweiten Parts im Spiel, der mit Cody im Clinch liegenden Ehefrau May, ist allerdings noch nichts bekannt.

Was haltet ihr von einer Verfilmung von „It Takes Two“? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!