Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bricht Warriors-Verkaufsrekord

Es ist offiziell: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung schnappt sich den Rekord für die häufigste Verkaufszahl eines Musou-Spiels. Kein anderes Spiel aus dem Musō-, also dem Warriors-Genre hat sich so häufig verkauft wie das Zelda-Prequel. Da dürfen wir den Verantwortlichen bei Koei Tecmo und Omega Force einmal herzlich gratulieren!

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung stellt Rekord auf!

Dabei schneidet das Hyrule Warriors für die Nintendo Switch außerordentlich gut bei den Zelda-Fans und der Fachpresse ab, die sich neben den üblichen Warriors-Gameplay-Mechaniken an einer vollwertigen Vorgeschichte zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild erfreuen dürfen. Mehr dazu erfahrt ihr hier in unserem Test:

Die Verkaufsberichte sprechen für sich. Laut dem offiziellen, japanischen Twitter-Account gibt es etwas zu feiern. Es sei das meistverkaufte Musou-Spiel aller Zeiten! Dabei steht der Begriff Musou für nichts anderes als ein Spiel, das von Koei Tecmo unter der Marke Warriors produziert wird.

Koei Tecmo bestätigt zudem gegenüber der Famitsu, dass das Spiel über 3 Millionen Mal verkauft wurde – und das allein am ersten Release-Wochenende!

Die Berichte deuten beispielsweise darauf, dass Zeit der Verheerung das originale „Hyrule Warriors“ aus dem Jahr 2014 für die Wii U in Großbritannien um 300% übertreffen konnte, zumindest was die ersten Verkaufszahlen anbelangt.

Wissenswert: Die Idee für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung stammt übrigens nicht allein vom Zelda-Schöpfer Eiji Aonuma. Er hat jüngst bestätigt, dass die Idee ursprünglich vom BotW-Director Hidemaro Fujibayashi stammt. Sie haben mit der Idee wohl den richtigen Nerv bei den Zelda-Fans getroffen.

