House of the Dragon: Was hat der Zeitsprung für Auswirkungen in Folge 6?

Mit der sechsten Folge von House of the Dragon ereilte die Zuschauer der bereits erwartete Zeitsprung. Wechselnde Darsteller, Schicksalhafte Ereignisse und ein wachsendes Haus Targaryen: Wir verraten euch, was binnen der vergangen zehn Jahre passiert ist.

Nach kleineren Zeitsprüngen in den vergangenen Episoden, kommt es in Folge 6 („Die Prinzessin und die Königin“) zu massiveren Veränderungen. Ganze zehn Jahre sind seit den letzten Ereignissen vergangen und bringen nicht nur einen optischen Wandel.

Folge 5 endete mit der arrangierten Hochzeit zwischen Rheanyra Targaryen und Leanor Velaryon. Nachdem die Feierlichkeiten durch den Tod von Leanors Geliebten überschattet wurden, fand die eigentliche Trauung im kleinsten Kreis statt. Doch auch diese Zeremonie erhält einen faden Beigeschmack, als König Viserys plötzlich zusammenbricht.

Der König lebt – noch!

König Viserys I. Targaryen scheint härter als anfangs vermutet. In der sechsten Folge erfahren die Zuschauer*innen, dass der Herrscher an Lepra leidet. Damit ist zumindest ein Mysterium um die erfolgreiche Game of Thrones-Serie geklärt.

Zwar weilt Viserys noch unter den Lebenden, aber sein Äußeres ist stark gezeichnet. Sichtlich gealtert und von der schweren Krankheit mitgenommen, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis das Oberhaupt von Haus Targaryen stirbt und der Eiserne Thron neu besetzt werden muss.

Neue Gesichter bringen frischen Wind in House of the Dragon

Die Fehde um die einstigen besten Freundinnen Rhaenyra und Alicent hat sich zugespitzt. Doch zunächst fällt eines auf: Nämlich dass die beiden Jungschauspielerinnen ersetzt wurden. Fortan übernimmt Emma D´Arcy die Rolle von Rhaenyra Targaryen und Olivia Cooke ist als Alicent Hightower zu sehen.

Rhaenyra ist mittlerweile Mutter dreier Söhne, deren Abstammung offensichtlich nicht auf ihren Angetrauten zurückzuführen ist. Nach ihrer Heirat mit Leanor Velaryon (Neubesetzung: John MacMillan) beginnt Rhaenyra eine Affäre mit Ser Harwin Kraft (im Original: Harwin Strong), der der leibliche Vater von Rhaenyras Söhnen zu sein scheint.

Alicent spinnt derweil die Intrigen ihres Vaters weiter. Sie manipuliert ihre Kinder (Aegon, Heleana und Aemond) dazu, ihre Neffen zu verabscheuen und den Thron von ihrer Halbschwester Rhaenyra zu übernehmen. Viserys verschließt weiterhin seine Augen vor den Geschehnissen zwischen Prinzessin und Königin.

Ser Criston Joffrey, der verschmähte Geliebte von Rhaenyra steht nun im Dienst von Alicent, die ihn in Episode fünf davon abhielt sich selbst zu richten. Er zeigt sich besonders hart gegenüber Rhaenyra und deren Kinder.

Was wird aus Deamon?

Nach dem gescheiterten Versuch, Rhaenyra zu ehelichen, beschloss Deamon Targaryen ein politisches Bündnis einzugehen und heiratete Leana Valarion (Neubesetzung: Nanna Blondell). Doch das Glück soll nicht ewig währen, weshalb Deamon einen herben Verlust erleiden wird.

Nach den großen Veränderungen bleibt es weiterhin spannend im Kampf um den Eisernen Thron. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt am kommenden Montag bei Sky und WOW. In unserem Episoden-Guide haben wir alle Sendetermine für euch aufgelistet.