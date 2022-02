Horizon Forbidden West-Spielzeit: So lange seit ihr mit dem Open-World-Abenteuer beschäftigt

Das Test-Embargo zu Horizon Forbidden West ist gefallen und wir konnten euch in unserem großen Test endlich unsere Eindrücke zum Open-World-Abenteuer bieten. Doch wie lange seit ihr mit dem Spiel eigentlich beschäftigt?

Die Spielzeit von Horizon Forbidden West

Im Rahmen unseres Tests haben wir etwas mehr als 30 Stunden für die Story gebraucht. Im Durchschnitt könnt ihr also in rund 25 bis 35 Stunden die Credits sehen. Dabei haben wir aber nicht nur eine Hauptmission nach der anderen aneinandergereiht, sondern dazu noch die Open-World etwas erkundet und Nebenmissionen angenommen. Wir haben also auf ganz normale Art das Spiel gespielt.

Horizon Forbidden West im TEST: Nicht weniger als ein grandioses Meisterwerk!

Spielzeit hängt von euch ab: Je nachdem, wie viel ihr noch abseits der Hauptstory erlebt, könnt ihr das Spiel also schneller oder langsamer abschließen.

Wollt ihr aber wirklich alles entdecken und das Spiel zu 100 % abschließen, könnt ihr locker rund 90 bis 100 Stunden im verbotenen Westen verbringen. Die weite Open-World bietet nämlich sehr viele Aktivitäten:

Das Finden der Langhälse, um die Map aufzudecken

Die große Arena mit Maschinen

Die Nahkampfarena

Nebenmissionen

Das Ingame-Brettspiel Maschinen-Streit

Relikt-Ruinen

und mehr

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5. Freut ich euch bereits auf das Spiel?