Hogwarts Legacy: Twitch-Star Trymacs schockiert wegen zweideutigem Dialog

Hogwarts Legacy ist derzeit auch auf Twitch sehr beliebt. So einige Streamer verschlägt es in die magische Welt der Wizarding World von Harry Potter.

Dazu gehört auch der deutsche Streamer Trymacs, der es sich auch nicht hat nehmen lassen, den Zauberstab zu schwingen. Dabei stolpere der Streamer über ein paar Dialoge im Spiel, die ihn zu zweideutigen Gedanken veranlasst haben.

Eindeutig zweideutig? Hogwarts Legacy-Dialog irritiert Trymacs

Die Streaming-Szene auf Twitch ist im Zauberfieber. Streamer aus der ganzen Welt besuchen derzeit die berühmte Schule für Hexerei und Zauberei aus „Harry Potter“ und erleben allerlei magische Abenteuer. Dazu gehört auch der deutsche Streamer Trymacs, der das Rollenspiel von Avalanche Software vergangene Woche ausprobierte.

Dabei wurde es dem Streamer etwas unangenehm, als er dem Club der „Gekreuzten Stäbe“ im Spiel beitreten sollte. Es handelt sich dabei um einen Duellierclub der Hogwarts-Schüler, in welchem sie ihre magischen Kampffähigkeiten untereinander trainieren können. Bei Trymacs hingegen kamen dabei so einige zweideutige Gedanken auf.

Ihr müsst dem Club für die Aufgabe zwei Runden „Gekreuzte Stäbe“ zu gewinnen beitreten. Als der Streamer der Aufgabe nachkommen wollte, kamen ihm beim Dialog mit Lucan Brattleby, dem Leiter des Clubs, unanständige Gedanken. Für ihn klingt „Gekreuzte Stäbe“ schon zweideutig genug, der Dialog zwischen Lucan und seinem Charakter gab ihm dann den Rest.

Hilfesuchend wendete sich der Streamer an seinen Twitch-Chat, nachdem Lucan sagte: „[ ] wer am Ende noch steht, gewinnt“ Für Trymacs ist damit der Zenit der Phallus-Symbolik erreicht. Fassungslos ruft er in sein Mikrofon:

„Wer hat denn das geschrieben? Das muss doch jemand hören, was labert der denn die ganze Zeit? Das wird immer zweideutiger!“

Was denkt ihr? Sind die „Gekreuzten Stäbe“ wirklich so zweideutig zu verstehen oder sind Trymacs Assoziationen an den Haaren herbeigezogen? Wir haben euch den dazugehörigen Clip unten angefügt, damit ihr euch ein eigenes Bild machen könnt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen