Hogwarts Legacy: Community ist gespalten über fehlendes Feature

In Hogwarts Legacy war den Entwickler*innen besonders wichtig, den Spieler*innen ganz viele Freiheiten und Features mit an die Hand zu geben. Viele dieser Freiheiten brechen mit einigen Regeln im Harry Potter Universum, aber dieser Bruch wird gerne in Kauf genommen für ein besseres Spielgefühl.

Bei einem Detail hielten die Entwickler*innen aber an der originalen Vorlage fest. Nicht zur Freude aller Fans…

Freiheit vs. Immersion

Bei immersiven Erfahrungen in Videospielen versucht man die Spieler*innen so gut es geht in die Welt eintauchen zu lassen. Hogwarts Legacy scheint die spielerische Freiheit über den immersiven Gedanken zu stellen.

So kann man seine körperliche Erscheinung jederzeit verändern, oder etwa selbst als Schüler*in bei Nacht Hogwarts erkunden. Was beides nicht unbedingt zum Kanon der „Harry Potter“-Geschichte passt. Eine der Regeln in der zauberhaften Welt wird aber eisern eingehalten.

Die Wahl des Zauberstabs in Hogwarts Legacy

Die Wahl des Zauberstabs ist ein ganz intimer und besonderer Moment im Leben eines Nicht-Muggels. Das sehen wir nicht nur, wenn wir Harry über die Schulter gucken, auf dem Weg zu seinem ersten Schuljahr.

Auch im späteren Verlauf der Geschichte erfahren wir, dass der Zauberstab das Schicksal seiner Träger*innen beeinflussen kann. Wie etwa bei der Verflechtung von Harry Potter und Lord Voldemort. Auch bei „Hogwarts Legacy“ ist man an seinen Zauberstab gebunden.

Das ist zwar sehr authentisch, gefällt aber nicht unbedingt allen Fans:

Der Griff der Stäbe kann verändert werden, aber nicht mehr die grundlegende Form. Während viele der Kritik zustimmen, sind andere doch sehr zufrieden damit, dass die Wahl des Zauberstabs bindend ist. Für die Fürsprecher*innen fühlt es sich falsch an, einfach zwischendurch den Zauberstab zu wechseln.

Auch in der ursprünglichen Geschichte ist es eine große Sache, wenn der eigene Zauberstab verloren geht. Was meint ihr? Findet ihr es gut, dass man sich hier an der originalen Vorlage orientiert oder wärt ihr an dieser Stelle lieber für mehr Entscheidungsfreiheit?