Avada Kedavra in Hogwarts Legacy: Tödlicher Zauber macht 10 Mio Schaden

Der schlimmste der drei Unverzeihlichen Flüche, die es in Hogwarts Legacy gibt, ist wohl Avada Kedavra. Der Todesfluch macht seinem Namen alle Ehre und führt unumkehrbar und sofort zum Ableben des Getroffenen.

In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr ganz einfach an den Todesfluch kommt. Alle weiteren Flüche gibt es in unserer Komplettlösung. Doch wusstet ihr, wie viel stärker Avada Kedavra im Vergleich zu den anderen Zaubern ist?

Avada Kedavra in Zahlen: So stark ist der Hogwarts Legacy-Zauber

In der Spieldatei von „Hogwarts Legacy“ ist ein Reddit-User fündig geworden und hat ausgewertet, wie stark die verschiedenen Zauber im Harry Potter-Spiel wirklich sind. Und tatäschlich: Avada Kedavra macht mit großem Abstand den meisten Schaden.

Wie stark ist Avada Kedavra? Der Todesfluch Avada Kedavra den Gegnern einen Schaden in Höhe von 10 Millionen zu. Die zweitstärksten Zauber sind Petrificus Totalus und Alte Magie.

Mit Petrificus Totalus können wir uns an Feinde heranschleichen und diese dann sofort außer Gefecht setzen. Alte Magie ist so mächtig, dass Schildzauber gebrochen werden können. Beide Zaubersprüche teilen einen massiven Schaden aus.

Wie stark sind die anderen beiden Zauber? Zum Vergleich: Petrificus Totalus und Alte Magie machen nur 250 Schaden und haben keine Chance gegen den 10 Mio Schaden von Avada Kedavra. Somit gewährleistet das Entwicklerteam, dass der Getroffene auch wirklich sofort verstirbt.

© Warner Bros.

Der Post hat auch abseits des Schadens von Zaubersprüchen interessante Fakten. Der User hat genaue Zahlen zu den Talenten veröffentlicht und beschreibt mit Diagrammen, wie sich das Level auf den ausgeteilten Schaden, die Lebensanzeige und die Verteidigung auswirkt.

Außerdem hat der User aufgelistet, wie der Schaden und die Lebensanzeige der Gegner mit dem Schwierigkeitslevel variieren. Wer Hogwarts Legacy also in Zahlen, Daten und Fakten sehen will, dürfte mit dem ausführlichen Post bestens bedient sein.