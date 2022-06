Amazon kündigt für den 2. September die mit Spannung erwartete Herr der Ringe-Prequel-Serie beim Streamingdienst Prime Video an. Inzwischen sind neue exklusive Szenenbilder der Fantasyserie Die Ringe der Macht erschienen, die nicht etwa einen weiteren Blick auf die beiden Hauptfiguren Celebrimbor und Galadriel der beliebten Mittelerde-Saga von J.R.R. Tolkien werfen. Stattdessen dürfen wir einen ersten Blick auf die neuen Orks werfen, die sich maßgeblich von den wohl bekannten Vertretern aus den Kinofilmen unterscheiden.

Die Orks: Neuer Look der Diener des Bösen

Die Prequel-Serie spielt bekannterweise tausende Jahre vor der „Der Herr der Ringe“-Trilogie. Hier sind die Orks in der Vorlage längst nicht so organisiert und kämpfen ums Überleben, denn in der Mittelerde-Saga gelten die Orks beinahe als vollständig ausgerottet. Entsprechend wenig organisiert sind die Orks in der neuen Amazon-Serie während des Zweiten Zeitalters und ziehen als Stämme durch Mittelerde – und nicht als eine gigantische Armee wie in den HdR-Filmen und -Büchern.

Das spiegelt sich auch in der Erscheinung der Orks und ihrer doch recht einfachen Kleidung und rudimentären Ausrüstung in der Serie wider, was dennoch dem fürchterlichen Erscheinen der widerlichen Kreaturen kein Abbruch tut, was die ersten Bilder beweisen.

Kreatives Team der HdR-Filme mit an Bord

In einem Interview äußerten sich Executive Producer Lindsey Weber und Head of Prosthetic Department Jamie Wilson über die Gestaltung der Orks in der HdR-Serie. Wilson war etwa schon zuvor an allen Herr der Ringe– und Hobbit-Filmen von Peter Jackson beteiligt und wirkt nun ebenfalls an der Amazon-Serie mit.

So verrät er, dass bei der Gestaltung und Erschaffung der Orks für die Serie vor allem handgemachte Effekte zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zu den HdR-Filmen setzt man nun auf Silikon statt Latex, was mittlerweile in der Filmindustrie wohl üblich sei. Dennoch bekommen wir am Ende eine Kombination von CGI– und handgemachten Effekten zu sehen.

In der HdR-Serie werden die Fans mehr über die Geschichte und Entwicklung der Orks erfahren, verspricht Wilson. Ob wir aber auch den Ursprung der Orks als die „Diener des Bösen“ sehen werden, wollten Weber und Wilson noch nicht verraten.

Erste Story-Details: Darum geht es in der HdR-Serie

Die Prequel-Serie ist während des Zweiten Zeitalters angesiedelt und spielt somit tausende Jahre vor den Ereignissen aus „Der Herr der Ringe“-Trilogie. Gezeigt wird die Entstehungsgeschichte von Mittelerde, in der Elben, Zauberer und Zwerge die Königreiche von Mittelerde besiedelten. Das Schmieden der Ringe der Macht, zu dem auch der schicksalsträchtige Eine Ring gehört, der Aufstieg des dunklen Herrschers Sauron ebenso wie die epische Geschichte der Insel Númenor und die letzte Allianz von Elben und Menschen zu Gesicht stehen im Zentrum der Serie.

Die Handlung folgt der jungen Elben Galadriel, die gemeinsam mit Elrond einen wichtige Part in der Entstehungsgeschichte von Mittelerde übernimmt. Weitere bekannte Charaktere sind etwa der Zwergen-Anführer Durin IV von Kazhad-dum, besser bekannt als die berühmten Minen von Moria, sowie Isildur, ein Vorfahre Aragorns und späterer König von Gondor, der im Verlauf der Geschichte eine tragische Figur im Kampf gegen Sauron spielt.

Mit dabei ist auch Celebrimbor, der Ringschmied, der unter anderem auch aus dem Videospiel Mittelerde: Mordors Schatten bekannt sein dürfte.

Weitere Details zur Story, den wichtigsten Charakteren und mehr haben wir hier für euch zusammengefasst:

