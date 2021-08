GTA Online: Muscle-Car Vapid Dominator ASP ab sofort verfügbar

Wie gewohnt beginnt die neue Woche in GTA Online an einem Donnerstag und bringt Boni, Geschenke und ein neues Fahrzeug mit sich. Im Folgenden listen wir euch auf, welche Inhalte euch ab sofort in dem Multiplayer-Modus von „GTA 5“ erwarten.

Holt euch den brandneuen Dominator ASP in GTA Online

Bereits in der vergangenen Woche war das Muscle-Car Vapid Dominator ASP als Testfahrzeug verfügbar und konnte auf der Teststrecke im LS Car Meet Probe gefahren werden – genau wie der Dinka RT3000 und der noch unveröffentlichte Emperor Vectre. Ab sofort könnt ihr den Dominator ASP in „GTA Online“ auch ganz regulär bei Southern San Andreas Super Autos kaufen.

Der Preis für das Gefährt liegt bei 1.331.250 GTA$ beziehungsweise 1.775.000 GTA$. Möchtet ihr das Auto zum günstigeren Einkaufspreis erwerben, müsst ihr eure Reputation erhöhen. Das Reputations-System schaltet ihr durch eine Mitgliedschaft frei, die euch 50.000 GTA$ kostet.

Falls ihr übrigens noch nicht beim LS Car Meet in Los Santos vorbeigeschaut habt, solltet ihr dies nun unbedingt nachholen. Denn nur noch bis zum 18. August habt ihr die Möglichkeit euch dort die seltene LS-Customers-Jacke kostenlos zu sichern. Alle LS-Car-Meet-Mitglieder, die an diesem Tag Reputationsstufe 20 erreichen – oder schon erreicht haben –, erhalten einen Bonus in Höhe von 250.000 GTA$.

So bekommt ihr aktuell Boni in GTA Online

Möchtet ihr euer Geld oder eure Erfahrungspunkte schnell in die Höhe schießen lassen, empfehlen wir euch in dieser Woche Straßenrennen (exklusiv für Mitglieder im LS Car Meet) sowie Überlebenskämpfe zu spielen. Hier winken doppelte Boni, während es in Konkurrenzkämpfen sogar dreifache Belohnungen gibt.

Car-Meet-Preisfahrzeug und -Herausforderung

Natürlich gibt es auch wieder neue Gewinne, die ihr durch minimalen Einsatz, dafür aber mit ein wenig Glück, einheimsen könnt. Landet ihr im Laufe der aktuellen „GTA Online“-Woche in fünf Verfolgungsrennen unter den Top 4, gewinnt ihr den Annis ZR350. Zudem solltet ihr täglich kostenlos am Glücksrad im Casino drehen. Als Podiumsfahrzeug kann hier der Canis Seminole Frontier gewonnen werden.

Rabatte

Es war noch nie einfacher, eure Operationen zu legitimieren und auf dem Boden des Gesetzes zu bleiben: Alle Executive-Büros sind in dieser Woche um 50 Prozent reduziert. Außerdem solltet ihr die folgenden Fahrzeugrabatte beachten, wenn ihr euch für euer nächstes Gefährt entscheidet:

Lampadati Tigon – 30 % Rabatt

Mammoth Squaddie – 30 % Rabatt

RO-86 Alkonost – 30 % Rabatt

Vapid Ellie – 40 % Rabatt

Grotti Itali GTO – 40 % Rabatt

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

„GTA-Online“-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich können Prime-Gaming-Mitglieder, die ihr Konto vor dem 18. August verknüpfen, die Autowerkstatt in Strawberry kostenlos erhalten und genießen exklusive Rabatte wie 50 Prozent auf den Rennwagen Benefactor BR8 und 80 Prozent auf die Coquette BlackFin.

Prime-Gaming-Mitglieder, die die Autowerkstatt in Strawberry zum Vollpreis erwerben, erhalten innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf eine vollständige Rückerstattung. Meldet euch bei Prime Gaming an, um Zugang zu zukünftigen Vorteilen zu erhalten.