GTA Online: The Cayo Perico Heist – Rockstar veröffentlicht neuen Trailer zum Raubüberfall

Ende November kündigte Rockstar Games mit The Cayo Perico Heist das bislang größte Update für GTA Online an. Dieses Mal befinden sich im Gepäck allerdings nicht lediglich ein neuer Raubüberfall, neue Fahrzeuge, Waffen und mehr, sondern gleich eine komplett neue Insel, auf der ihr den Heist planen und durchführen könnt.

Passend zum bevorstehenden Start am kommenden Dienstag, den 15. Dezember hat Rockstar jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der neue Impressionen der Insel bereithält und zudem einige der neuen Inhalte zeigt, die euch erwarten werden.

Interessant sein dürfte vor allem das bewaffnete U-Boot, das bei dem neuen Heist als Hauptquartier dient und von euch aller Wahrscheinlichkeit nach wieder für das nötige Kleingeld erweitert werden kann.

The Cayo Perico Heist: Größte Erweiterung für GTA Online offiziell angekündigt – mit neuer Insel!

Was ist Cayo Perico?

Cayo Perico ist eine Privatinsel, die tausende von Meilen von Los Santos entfernt liegt. Sie ist die Heimat des berüchtigten El Rubio, dem bedeutendsten Drogenschmuggler der Welt und Lieferant der Familie Madrazo. Auf Cayo Perico ist alles erlaubt.

Cayo Perico ist aber nicht nur das Hauptquartier von El Rubios Drogenimperium. Die Insel dient auch seiner zweiten großen Leidenschaft und ist Veranstaltungsort endloser Dance-Partys an goldenen Stränden, auf denen sich von Jetsettern über reiche Erbinnen bis hin zu legendären Musikproduzenten alles trifft, was Rang und Namen hat, um bis zum Sonnenaufgang zu raven.

Doch abseits des Strands und seiner weltlichen Genüsse sind unermessliche Reichtümer in Form von Kunstwerken, Juwelen und Drogengeldern überall auf der Insel versteckt. Denjenigen, die einen Weg hineinfinden, winkt die größte Beute ihres Lebens.

The Cayo Perico Heist erscheint am 15. Dezember 2020 und kann von 1 bis 4 Spielern durchgeführt werden. Weitere Details zu dem großen Update möchte Rockstar in Kürze mit der Community teilen.