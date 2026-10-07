GTA 6 doch nicht zum Launch auf PC streamen: Xbox widerspricht Exklusiv-Bericht

Ein Bericht über exklusive Streaming-Rechte für GTA 6 weckte kurzzeitig Hoffnung auf einen Umweg für PC-Spieler. Inzwischen hat Xbox die Darstellung zurückgewiesen: Matthew Ball, Chief Strategy Officer bei Xbox, dementiert sowohl die Exklusivität als auch Streaming auf PC.

Was hinter der Meldung steckt

Ausgangspunkt war ein Bericht von The Verge. Demnach deutete Xbox-Chefin Asha Sharma bei einer internen Mitarbeiterversammlung eine besondere Aktion rund um GTA 6 an. Quellen der Redaktion brachten diese Aussage mit einer Vereinbarung über Streaming-Rechte in Verbindung.

Die ursprüngliche Darstellung ging von einem exklusiven Deal aus. Daraus entstand die Aussicht, GTA 6 zum Launch über Xbox Cloud Gaming auf dem PC spielen zu können. The Verge hat den Artikel mittlerweile korrigiert.

Xbox schließt PC-Streaming ausdrücklich aus

Ball bezeichnete die Berichterstattung auf X als fehlerhaft. Xbox freue sich auf den Start von GTA 6 am 19. November; das Spiel werde jedoch weder exklusiv gestreamt noch auf PC gestreamt.

Für PC-Spieler fällt damit der vermeintliche Umweg weg. Die Klarstellung betrifft ausdrücklich auch Streaming und nicht nur eine native PC-Version. Welche Geräte und Bedingungen eine mögliche Streaming-Vereinbarung tatsächlich umfasst, ist damit noch nicht vollständig erklärt.

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Für welche Plattformen ist GTA 6 angekündigt?

Offiziell erscheint GTA 6 am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Diese Plattformen nennt Take-Two in seiner Ankündigung. Ein PC-Veröffentlichungstermin gehört bislang nicht dazu.

Wer zum Release auf dem PC spielen wollte, sollte die inzwischen korrigierte Streaming-Meldung deshalb nicht als Zusage verstehen. Auch eine Aufnahme in den Game-Pass-Katalog ist durch die Berichte über Streaming-Rechte nicht bestätigt.

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