GTA 6 Trailer 1 in Real Life: So sieht der Trailer in der Realität aus!

Egal ob GTA 6 Anfang 2025 oder erst später erscheint, Fans müssen sich in jedem Fall noch ein wenig in Geduld üben und in der Zwischenzeit mit anderen Dingen beschäftigen. Es hat aber keiner gesagt, dass es dabei nicht auch um das Thema GTA 6 gehen darf.

Wenig verwunderlich also, dass der erste Trailer zu dem kommenden Open-World-Titel aus dem Hause Rockstar Games bereits in Lego, Minecraft und sogar als nicht ganz ernst gemeinte Sylt-Version umgesetzt wurde.

GTA 6 in Real Life

Nun folgt außerdem eine Real Live-Version, bei der so gut wie jede Szene aus dem Trailer mit einem sehr ähnlichen Pendant aus der Realität ersetzt wurde.

Der Hintergrundsong „Love is a Long Road“ von Tom Petty sowie der gesprochene Satz von Protagonistin Lucia sind dabei unverändert übernommen worden.

Und sogar der Florida Joker, der Rockstar Games bereits verklagen wollte, da man sich für einen Charakter in dem Trailer recht offensichtlich an seinem Aussehen orientiert hat, kommt in der RL-Version vor und passt dort natürlich perfekt hinein.

Erst durch diesen Trailer fällt so richtig auf, dass sich Rockstar offenbar fast ausschließlich an Videos und Clips orientiert hat, teilweise fast 1:1, die in der Realität bereits viral gegangen sind. Somit dürfte auch das fertige Spiel vollgestopft mit Referenzen zu Situationen sein, die in der realen Welt bereits passiert sind.

