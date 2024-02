So genial sieht der GTA 6 Trailer im Minecraft-Look aus!

Es kann wohl kaum eine erfolgreichere Mischung zweier Videospiele geben, als die zwischen GTA 6 und Minecraft!

Schließlich handelt es sich bei dem Sandboxtitel mit über 300 Millionen verkauften Exemplaren um das erfolgreichste Spiel überhaupt, dicht gefolgt von GTA 5 (über 195 Millionen verkaufte Einheiten), dessen Nachfolger bereits 2025 erscheinen soll und schon jetzt das Potenzial besitzt, um Rekorde zu pulverisieren.

GTA 6 trifft auf Minecraft!

Kein Wunder also, dass der YouTuber Boranium Art auf die Idee kam, den erfolgreichen Trailer (über 175 Millionen Aufrufe) zu GTA 6 komplett in Minecraft nachzubauen. Dabei sind vor allem die unzähligen Details sowie die Beleuchtung hervorzuheben, die sich sehr nah am Original orientiert.

Das Minecraft-Video ist übrigens nicht das erste seiner Art. So wurde der Trailer zu GTA 6 zum Beispiel auch schon in Lego nachgestellt, was in diesem speziellen Look ebenfalls beeindruckend aussieht. Auch in diesem Fall sind es vor allem die vielen Details, die eingebaut wurden und dem Video so einen ganz eigenen Charakter verleihen.

Völlig anders, aber nicht weniger kreativ ist der Trailer zu GTA 6: Sylt Luxury, der den kommenden Rockstar-Titel auf die deutsche Insel Sylt verfrachtet.

Hier bekommt ihr schnelle Fahrzeuge, Strände, viel Luxus, gefährliche Ganovenfamilien und adrenalingetränkte Verfolgungsjagden serviert – ach ja, Rentner mit Waffen dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen!

