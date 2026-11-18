Wer in GTA 6 keine Mission verpassen will, sollte stets einen wachen Blick auf sein Handy haben. Aus den ersten Reviews und Anspiel-Sessions geht hervor, dass das sogenannte „Doomscrolling“ auf eurem In-Game-Smartphone weitaus mehr Sinn ergibt, als einen schnöden Zeitvertreib.

Mittlerweile ist „GTA 6“ in einigen Ländern verfügbar und so bekommen wir zunehmend fundierte Erlebnisberichte von Gamern, die bereits in Leonida unterwegs sind. Laut diesen sei zum Beispiel ein regelmäßiger Blick auf das virtuelle Handy von größerer Bedeutung als bisher angenommen.

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GTA 6 belohnt euer Doomscrolling

Während wir das stundenlange Scrollen durch Social Media und Co. im echten Leben eher zu reduzieren versuchen, kann es euch in GTA 6 einige Vorteile bringen. Ein Tester von IGN US erzählte zum Beispiel, dass er eine Mission freigeschaltet habe, indem er sich einen Beitrag auf Snapmatic (einer Parodie auf Instagram) angesehen habe.

Er „habe durch die sozialen Medien des Spiels gescrollt und einen Beitrag von [einem] Typen auf einer Farm gesehen, der einen Piloten suchte.“ Daraufhin sei auf einem bisher unentdeckten Teil der Map eine Markierung erschienen.

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Das digital vernetzte Ökosystem greift nahtlos ineinander

Natürlich könnt ihr auch ganz gewohnt über lokale Anschlagtafeln oder Flugblätter von verfügbaren Jobs und Aufträgen erfahren und diese auf eurer Karte markieren. Außerdem lohnt es sich immer, ein offenes Ohr zu haben. Auch im Radio können wertvolle Story- und Missions-Hinweise laufen, denen ihr nachgehen solltet.

Rockstar hat es mit „GTA 6“ einmal mehr geschafft, das digitale Ökosystem nahtlos ineinandergreifen zu lassen. So dient ein Beitrag in der Nachrichten-App als Spur, die in den sozialen Medien weiter verfolgt werden kann. Stöbert ihr durch Feeds der Snapmatic-App stoßt ihr dabei nicht selten auf virale Clips, Internet-Trends oder versteckte Hinweise auf Events in Leonida. Ein anschließender Besuch direkt vor Ort kann sich durchaus lohnen.

Was im echten Leben vermeintlich als verschwendete Zeit gilt, wird in „GTA 6“ zum echten Gameplay-Fortschritt. Ab morgen heißt es also nicht nur Vollgas auf den Straßen zu geben, sondern auch regelmäßig das virtuelle Smartphone zu checken.

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