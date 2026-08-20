Gran Turismo 7: Update 1.71 bringt vier neue Autos und weitere Rennen

Polyphony Digital hat das kostenlose Update 1.71 für „Gran Turismo 7“ veröffentlicht. Die Aktualisierung steht seit dem 20. August 2026 um 8 Uhr für PS5 und PS4 zum Download bereit.

Im Mittelpunkt stehen vier neue Fahrzeuge. Neben zwei japanischen Sportlimousinen aus den 1990er-Jahren erweitert mit dem Hyundai IONIQ 6 N auch ein moderner Elektro-Sportler den Fuhrpark. Abgerundet wird die Auswahl durch den besonders leichten Caterham Seven Superlight R500.

Diese vier Autos sind neu

Folgende Fahrzeuge halten mit Update 1.71 Einzug in „Gran Turismo 7“:

Caterham Seven Superlight R500 ’08

Hyundai IONIQ 6 N ’25

Toyota Chaser Tourer V ’97

Toyota Mark II Tourer V ’97

Der Caterham Seven Superlight R500 folgt einem konsequent auf geringes Gewicht ausgelegten Konzept. Der britische Sportwagen verzichtet auf unnötigen Komfort und kombiniert sein niedriges Gewicht mit einem leistungsstarken Motor.

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Mit dem IONIQ 6 N nimmt Polyphony Digital hingegen ein aktuelles Hochleistungs-Elektrofahrzeug von Hyundai in die Simulation auf. Es bildet den technischen Gegenpol zu den beiden Toyota-Modellen aus dem Jahr 1997.

© SIE

Beim Chaser Tourer V und Mark II Tourer V handelt es sich um eng verwandte Sportlimousinen. Beide Modelle verbinden ein vergleichsweise zurückhaltendes Äußeres mit der Leistung des aufgeladenen 1JZ-GTE-Reihensechszylinders. Die Fahrzeuge erfreuen sich insbesondere in der japanischen Tuning- und Drift-Szene großer Beliebtheit.

Die neuen Autos werden nicht automatisch in der Garage freigeschaltet. Spieler müssen sie wie gewohnt mit im Spiel verdienten oder gekauften Credits erwerben.

Drei neue Rennveranstaltungen

Zusätzlich zu den Fahrzeugen erweitert Update 1.71 die Weltstrecken um drei Veranstaltungen:

Japanische FR-Herausforderung 450: Kyoto Driving Park – Yamagiwa

Kyoto Driving Park – Yamagiwa Europäischer Clubman Cup 600: Circuit de Barcelona-Catalunya – Grand-Prix-Layout ohne Schikane

Circuit de Barcelona-Catalunya – Grand-Prix-Layout ohne Schikane Gr.1-Prototypen-Serie: Suzuka Circuit

Damit decken die neuen Rennen unterschiedliche Leistungsklassen ab. Während die japanische FR-Herausforderung auf Fahrzeuge mit Frontmotor und Hinterradantrieb zugeschnitten ist, verlangt der Clubman Cup leistungsfähigere europäische Modelle. In der Gr.1-Prototypen-Serie treten schließlich besonders schnelle Rennwagen auf dem Suzuka Circuit an.

Neue Kulisse für Scapes

Auch der Fotomodus erhält eine Ergänzung. „Whistler“ wird als neue empfohlene Kuration in Scapes aufgenommen. Spieler können ihre Fahrzeuge damit vor weiteren Kulissen aus der kanadischen Region in Szene setzen und fotografieren.

Alle Inhalte des Updates stellt Polyphony Digital auf der offiziellen Gran-Turismo-Webseite vor. Weitere Informationen bietet der deutsche PlayStation Blog.

Für die Installation werden das Hauptspiel und eine Internetverbindung benötigt. „Gran Turismo 7“ ist seit März 2022 für PS5 und PS4 erhältlich.

Welches der vier neuen Fahrzeuge landet zuerst in eurer Garage? Schreibt uns euren Favoriten gerne in die Kommentare.