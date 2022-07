The Art of God of War Ragnarök erscheint im November 2022

Endlich ist das Release-Datum zu God of War Ragnarök bekannt und natürlich sollen auch die Sammler unter euch nicht zu kurz kommen. Daher veröffentlicht Sony Santa Monica Studio in Zusammenarbeit mit Dark Horse Books ein absolut sammelwertes Artbook zum Spiel: The Art of God of War Ragnarök.

Erscheinen wird das Artbook zusammen mit dem Spiel im November 2022, vorbestellbar ist es ab sofort!

Das erwartet euch in The Art of God of War Ragnarök

Das Artbook kommt in zwei verschiedenen Editionen daher: Die Standard Edition besteht ausschließlich aus dem vollfarbigen Hardcoverband, während die Deluxe Edition mit einigen Extras kommt.

© Sony Interactive Entertainment

In „The Art of God of War Ragnarök“ könnt ihr Kratos und seinem Sohn Atreus in noch nicht bekannter Weise begegnen – Es werden darin noch nie gezeigte Konzeptzeichungen veröffentlicht, zusammen mit kreativen Kommentaren der Künstler.

Dabei dokumentiert das Artbook die künstlerische Entwicklung der Welt, der Charaktere und Artefakte, die in der Welt des Rollenspiels zu finden sind.

© Sony Interactive Entertainment

Die Deluxe Edition enthält zusätzlich zum Artbook noch einige Sammlerobjekte:

Eine Kunstlederhülle

Ein zusätzliches Cover für das Artbook

Zwei wunderschöne Lithografien in Galeriequalität

Eine Mappe zum Aufstellen der beiden Bilder

Beide Editionen von „The Art of God of War Ragnarök“ sind ab dem 29. November im Buchhandel und ab dem 30. November in Comicläden erhältlich.

Für alle, die den Release auf gar keinen Fall verpassen wollen, gibt es außerdem noch die Option online das Artbook auf Amazon vorzubestellen:

Der Preis für die Standard Edition beträgt dabei 28,99 Euro, die Deluxe Edition wird für 136,20 Euro zum vorbestellen angeboten.

Aber vorsicht, das Artbook könnte schnell ausverkauft sein. Scalper treiben im Internet nach wie vor ihr Unwesen und schnappen echten Fans die Produkte vor der Nase weg!

