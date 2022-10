God of War Ragnarök: Entwickler geben Einblicke in die Entstehung der Story

Mit God of War Ragnarök erwartet uns am 9. November das wahrscheinlich größte Highlight des Jahres für Sonys PS5. Die Geschichte von Kratos, seinem Sohn Atreus und einer Auswahl von Göttern und Wesen aus der nordgermanischen Mythologie wird weitererzählt. Das Spiel entsteht wie auch der Vorgänger bei Sony Santa Monica.

Als Vorbereitung auf den Release des Action-Adventures haben die Entwickler*innen jetzt eine neue „Hinter den Kulissen“-Serie gestartet, in der sie Einblicke in die Entstehung einzelner Teile des Spiels geben. Die erste von neun geplanten Ausgaben beschäftigt sich mit der Handlung.

God of War Ragnarök: Die Story

Im Video erzählen Ariel Angelotti, Senior Producer für die Story, Richard Gaubert, der Lead Writer und Jodie Kupsco, Supervising Dialogue Designer von der Reise, die das Entwickler-Team seit dem Release des gefeierten Vorgängers von 2018 hinter sich gebracht hat. Gerade am Anfang lastete eine Menge Druck auf dem Studio, immerhin gilt das Reboot der Reihe als Meisterwerk. Das zu übertreffen ist natürlich nicht einfach.

Die Geschehnisse aus God of War haben selbstverständlich einen großen Einfluss auf den Nachfolger. Schon der Name des Spiels verrät, worauf die Geschichte zusteuert: Ragnarök, die Götterdämmerung. Zwischen den beiden Spielen liegen ein paar Jahre und Atreus ist älter geworden. Vater und Sohn weilen wieder im von einem ewigen Winter befallenen Midgard. „God of War Ragnarök“ wird auch das Ende der neuen Geschichte darstellen. Eine Trilogie stand den Entwickler*innen zufolge ebenfalls zur Debatte, letztendlich entschied man sich aber für zwei Teile.

Die Entwicklung wurde durch die Corona-Pandemie ab 2020 stark beeinträchtigt. Audio-Aufnahmen und Motion-Capture-Termine mussten kurzfristig umgeplant werden, um die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter*innen zu wahren. Dennoch konnte wohl alles umgesetzt werden, was zuvor geplant gewesen war. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Insgesamt plant Sony neun Folgen, die in den kommenden Wochen immer Dienstags veröffentlicht werden. Nächste Woche stehen dann die Kämpfe im Mittelpunkt. „God of War Ragnarök“ erscheint am 9. November für PS4 und PS5.