God of War Ragnarök – Foto-Modus kommt, na endlich!

God of War Ragnarök ist für Hobbyfotograf*innen eine echte Qual. Das Spiel bietet die schönsten Landschaften, die man sich in einem Videospiel nur vorstellen kann. Und doch schleicht sich da immer wieder jemand ins Bild, wenn wir ein Bild knipsen möchten, was die Landschaftsfotografie als recht schwierig gestaltet.

Mal fliegt der kleine Racker Atreus durch die Gegend und mal saust die anmutige Freya durchs Bild. Ach ja, und dann wäre da noch der Chef höchstselbst. Der stets gut gelaunte Kriegsgott Kratos darf natürlich auf keinem Screenshot fehlen.

God of War Ragnarök: Es wird Zeit für einen Fotomodus

Was sollen wir tun, wenn wir an bessere Bilder kommen wollen? Santa Monica Studio hat die Lösung parat: das neue Update hat einen vollwertigen Fotomodus im Gepäck!

Grace Orlady, Sr. Community Manager bei Santa Monica Studio, erklärt die Vorzüge des neuen Gameplay-Features.

So gibt es neben unzähligen Anpassungsmöglichkeiten unter anderem Gesichtsausdrücke, die wir manuell einstellen können. Wir können Haupt- oder Nebencharaktere verbergen, die Kamerasteuerung sowie den Verschluss anpassen und fetzige Filter dürfen ebenso wenig fehlen.

Der Fotomodus bietet Rahmen und mehr. Schick, schick. © SIE

Sehr schön inszeniert sind vor allem die Randverzierungen, Rahmen und Logos, die wir hinzufügen und anpassen können. Alles in allem ist der Fotomodus genau das, was dem Spiel noch gefehlt hat.

Wenn ihr demnächst mal wieder eine Pause einlegt und euren Blick in die Ferne schweifen lasst, könnt ihr das jetzt frei nach euren Vorstellungen festhalten.

Aber wie ist das bei euch? Nutzt ihr einen solchen Fotomodus in Videospielen oder zählt ihr euch nicht zu den Ingame-Fotograf*innen? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!