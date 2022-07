God of War: Nornentruhe direkt am Startpunkt in Niflheim öffnen, so findet ihr die 3 Siegel

© God of War – Nornentruhe in Niflheim

Wer in dem Action-Adventure God of War wirklich alles sehen und sämtliche Collectibles vereinen möchte, der hat gut zu tun. Schließlich erwarten euch zahlreiche Geheimnisse und Rätsel, die es manchmal ganz schön in sich haben. Die speziellen Nornen- oder Siegeltruhen machen es euch zum Beispiel nicht ganz so einfach. Hier müsst ihr erst einmal alle auf der Kiste abgebildeten Siegel zerstören. Erst dann lässt sich das Objekt öffnen.

So öffnet ihr Nornentruhen

Der Mechanismus zum Öffnen von Nornentruhen ist vom Prinzip her immer sehr ähnlich. Auf der Vorderseite der Truhe befinden sich drei Runensymbole. In eurer Umgebung müsst ihr nun genau diese drei Siegel finden und durch einen geschickten Axtwurf zerstören. Habt ihr alle drei Runen zerstört, lässt sich die Truhe schließlich öffnen. Ihr solltet euch aber nicht zu viel Zeit lassen, da ihr ansonsten von vorn beginnen müsst.

Niflheim: Die schwierigste Siegeltruhe öffnen

Eine Nornentruhe, die ihr bislang wahrscheinlich noch nicht geöffnet bekommen habt, befindet sich in der ersten Arena innerhalb der optionalen Welt Niflheim. Diese Truhe solltet ihr nicht mit einer weiteren verwechseln, die ihr im Laufe des vor euch liegenden und sich ständig verändernden Labyrinths finden könnt. Diese lässt sich deutlich einfacher öffnen und taucht in dem Irrgarten zudem immer wieder neu auf.

Jetzt wird es etwas knifflig: Die drei zu zerstörenden Siegel der Nornentruhe im Startbereich befinden sich nicht in der unmittelbaren Umgebung von euch, sondern sind zufallsgeneriert in den verschiedenen Arenen innerhalb des Labyrinths verteilt. Ihr müsst euch dementsprechend durch die verschiedenen Kammern kämpfen und dabei mit den Augen die Klippen absuchen, die den gesamten Schauplatz überragen. Da ihr nie wisst, wo sich die Siegel befinden, solltet ihr das Labyrinth systematisch abklappern, dabei die Gegner besiegen und weitere Truhen öffnen, um genügend Nebelechos zu sammeln.

Denn der den Boden umgebende Nebel ist tödlich und nagt nach und nach an der Gesundheit von Kratos. Nur durch gefundene Nebelechos könnt ihr euch etwas Extrazeit verschaffen, die ihr dringend benötigt.

Habt ihr in einer Kammer ein Siegel gefunden, müsst ihr die Axt dagegen werfen. Bei einem Treffer dreht sich die Halterung, wodurch immer ein anderes Siegel angezeigt wird. Ihr müsst euch also merken, welche Siegel sich auf der Truhe befinden, um im Nachgang die richtigen Symbole per Axt einzustellen.

Habt ihr alle drei Siegel gefunden, müsst ihr noch lebend aus dem Labyrinth gelangen. Am Startpunkt sollte die Nornentruhe nun nicht mehr verschlossen sein. Der Inhalt bestand bei uns aus 1476 Nebelechos sowie Perfektes Artefakt der Zerstörung.

