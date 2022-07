Nebelechos in God of War farmen: So schaltet ihr Ivaldis-Rüstungsset frei – Guide

Möchtet ihr in God of War eines der stärksten Rüstungssets erhalten, könnt ihr bei Interesse einen Fuß in das optionale Gebiet namens Niflheim setzen. Diese Welt muss von euch zwar im Vorfeld erst einmal freigeschaltet werden, es lohnt sich aber diese überschaubaren Strapazen auf sich zu nehmen.

Schließlich erwarten euch dort nicht nur einige Schatztruhen mit interessanten Gegenständen, sondern auch Nebelechos. Mit dieser Ressource könnt ihr insgesamt drei komplette Rüstungssets (jeweils mit unterschiedlichen Werten) in Sindris Laden freischalten. Der Zwerg befindet sich direkt vor dem Labyrinth. Allerdings ist der Boden des Gebiets mit giftigem Nebel bedeckt, der langsam aber unbarmherzig an der Gesundheit von Kratos knabbert.

So schaltet ihr gegen Nebelechos Ivaldis Rüstungssets frei

Möchtet ihr aber zumindest eines dieser Rüstungssets in eurem Besitz wissen, dann müsst ihr wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und möglichst lange in der tödlichen Suppe aushalten. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das Labyrinth, das aus zahlreichen Fallen und Arenen voll mit Gegnern besteht, bei jedem neuen Run verändert, weshalb es sich nicht lohnt, den Weg auswendig zu lernen.

© SIE/Santa Monica Studio

Für ein komplettes Rüstungsset benötigt ihr insgesamt 3.500 Nebelechos. Schafft ihr es bei einem Durchgang durch das gesamte Gebiet, erhaltet ihr rund 10.000 Nebelechos. Außerdem solltet ihr Sindri unbedingt eure unterwegs erbeuteten Ressourcen, wie zum Beispiel Nilfheim-Legierungen (500 Nebelechos), verkaufen. Dadurch erhaltet ihr jeweils eine nicht zu unterschätzende Menge an Nebelechos.

Habt ihr euch ein wenig mit dem Prinzip des Labyrinths vertraut gemacht, kommt ihr also recht schnell an eine große Zahl der benötigten Echos.

© SIE/Santa Monica Studio

Übersicht der in Niflheim freizuschaltenden Rüstungssets und ihrer Kosten:

Brustrüstung : Ivaldis Kürass des endlosen Nebels (1.500 Nebelchaos) Ivaldis Schulterpanzer des verfluchten Nebels (1.500 Nebelchaos) Ivaldis Todesschleier-Schulterrüstung (1.500 Nebelchaos)

: Armrüstung : Ivaldis Todesschleier-Panzerhandschuhe Ivaldis Panzerhandschuhe des endlosen Nebels (1.000 Nebelchaos) Ivaldis Panzerhandschuhe des verfluchten Nebels (1.000 Nebelchaos)

: Hüftrüstung : Ivaldis Todesschleier-Kriegsgürtel (1.000 Nebelchaos) Ivaldis Kriegsgürtel des endlosen Nebels (1.000 Nebelchaos) Ivaldis Kriegsgürtel des verfluchten Nebels (1.000 Nebelchaos)

:

Niflheim-Labyrinth: So solltet ihr vorgehen

Bevor ihr euch auf die Jagd nach den Nebelechos macht, solltet ihr erst einmal alle Gefallen von Sindri erfüllen. Wenn ihr dem Händler 500 Nebelechos besorgt, wird die Hauptkammer freigeschaltet, in der sich zahlreiche verschlossene Truhen befinden. Einige davon könnt ihr zwar direkt öffnen, bei fünf Exemplaren handelt es sich aber um legendäre Truhen, die ebenfalls erst einmal durch eine bestimmte Menge an Nebelchaos freigeschaltet werden möchten.

© SIE/Santa Monica Studio

Von links nach recht listen wir euch den Inhalt der fünf legendären Truhen auf:

Truhe 1 (1.000 Nebelchaos) Legendärer Zauber Perfektes Artefakt der Zerstörung

(1.000 Nebelchaos) Perfektes Artefakt der Zerstörung Truhe 2 (2.500 Nebelchaos) Epischer Zauber Auge von Niflheim

(2.500 Nebelchaos) Auge von Niflheim Truhe 3 (5.000 Nebelchaos) Ressource Kalte Nebel von Niflheim

(5.000 Nebelchaos) Nebel von Niflheim Truhe 4 (7.500 Nebelchaos) Epischer Axtknauf Pestbringer

(7.500 Nebelchaos) Pestbringer Truhe 5 (7.500 Nebelchaos) Epischer Klingenknauf Verderbnisschutz

Wenn ihr Ivaldis Rüstüng, die sich in einer der normalen Truhen befindet, zurück zu Sindri bringt, schaltet ihr den letzten Gefallen Ivaldis Fluch frei. Eure Aufgabe besteht darin drei Weltenrisse in der Hauptkammer zu schließen. Insgesamt benötigt ihr für diese letzte Aufgabe 45.000 Nebelechos sowie drei Nebelanker:

Weltenriss 1 : 10.000

: 10.000 Weltenriss 2 : 15.000

: 15.000 Weltenriss 3: 20.000

Wie ihr Nebelechos farmt, wisst ihr bereits. Nebelanker erhaltet ihr aus legendären Truhen, die sich im Labyrinth befinden. Beachtet aber, dass ihr dafür in zwei sehr schweren Arenen gelangen müsst, in denen ihr es mit Ogern und Dunkelalben-Fürsten aufnehmen müsst. Die ultimative Herausforderung besteht aber aus der Walküre Hildr.

Habt ihr auch die drei Nebelanker in eurem Besitz, könnt ihr die Weltenrisse schließen und erhaltet als Belohnung die Gold-Trophäe Dunkelheit und Nebel.