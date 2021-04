Sony bringt mit Ghostbusters: Afterlife einen weiteren Teil der beliebten Kultreihe mit Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson in die Kinos. Ein Starttermin wurde wegen der Corona-Krise auf den 11. November verschoben. Um die vielen Fans der Reihe bei Laune zu halten, bis der Film endlich erscheinen wird, präsentiert Sony einen neuen und witzigen Clip mit Hauptdarsteller Paul Rudd.

Darin macht er die Bekanntschaft mit den Mini-Pufts, die fröhlich einen Supermarkt heimsuchen und sich sogar selbst über einem Grill rösten. Bei den kleinen knuffigen Mini-Pufts, die sicherlich nicht immer nett sein dürften, handelt es sich um einige der neuen Figuren und Charaktere im neuen Ghostbusters-Film – nachempfunden als Baby-Variante des legendären Marshmallow Man aus den ersten Teilen der Reihe.

30 Jahre später: So sehen die neuen Geisterjäger aus

„Ghostbusters: Afterlife“ spielt rund 30 Jahre später und handelt von einer alleinerziehende Mutter, die mit ihren beiden Kindern in eine Kleinstadt in Oklahoma zieht. Nach dem Tod ihres Vaters, den sie nie kennenlernen durfte, zieht sie in ihr altes Elternhaus. Als ihre beiden Kinder Phoebe (Mckenna Grace) und Trevor (Finn Wolfhard) das Grundstück untersuchen, stoßen sie auf eine beachtliche Entdeckung: Die komplette Ausrüstung der Geisterjäger sowie ihr ikonischer Einsatzwagen Ecto-1.

Die Beweise lassen keinen anderen Schluss zu, dass es sich bei dem Großvater der beiden Kinder um niemand Geringeres als Egon Sprengler (gespielt vom verstorbenen Harold Ramis) handelt. Schon bald bekommen es die Nachwuchs-Geisterjäger mit übernatürlichen Phänomenen zu tun und treten in die Fußstapfen ihres Großvaters. Unterstützt werden die Jugendlichen von Mr. Grooberson (Paul Rudd), der ein großer Fan der Original-Geisterjäger ist und somit eine Verbindung zur Kultreihe darstellt.

Kinostarts: Ghostbusters: Afterlife: Erster Trailer zur direkten Fortsetzung der Original-Teile erschienen

Wiedersehen mit den Original-Geisterjägern

Bereits vorab bestätigte Sony – sehr zur Freude der vielen Fans – in „Ghostbusters: Afterlife“ ein Wiedersehen mit dem Original-Cast der Kultreihe mit Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Sigourney Weaver und Annie Potts, die in ihre bekannten Rollen schlüpfen.

Zudem werden eine Reihe neuer Geister ins Franchise eingeführt, wie eine blaue Slimer-Version namens Muncher, der im ersten Trailer schon einen sehr kurzen Auftritt inne hatte.

Ghostbusters-Film stellt neuen blauen Slimer-Geist vor – und den Fans gefällt’s