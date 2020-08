Games with Gold September 2020: Wann kommen die neuen Gratis-Games?

Der Monat August und damit auch der Sommer neigen sich dem Ende zu und damit habt ihr nur noch wenig Zeit, um drei der insgesamt vier aktuellen Gratis-Games als Xbox Live Gold-Mitglied abzustauben.

Bis zum 31. August stehen noch „Portal Knights“ auf der Xbox One und „Red Faction 2“ auf der Xbox One und Xbox 360 zum kostenlosen Download für alle Mitglieder zur Verfügung. „Override: Mech City Brawl“ hingegen ist sogar bis zum 15. September verfügbar.

Games with Gold im August 2020 für Xbox One und Xbox 360

1. August – 31. August: Portal Knights (Xbox On)

(Xbox On) 16. August – 15. September: Override: Mech City Brawl (Xbox One)

(Xbox One) 1. August – 15. August: MX Unleashed (Xbox One und Xbox 360)

(Xbox One und Xbox 360) 16. August – 31. August: Red Faction 2 (Xbox One und Xbox 360)

Wann erscheinen die Games with Gold September 2020?

Die Games with Gold für den kommenden September stehen also bereits in den Startlöchern, doch bislang hat Microsoft diese nicht bekannt gegeben, obwohl von diesem Monat nur einige Tage verbleiben. Wir rechnen damit, dass diese aber im Laufe dieser Woche von dem Publisher und Entwickler enthüllt werden.

Doch welche Games wünscht ihr euch für September 2020 auf eurer Xbox? Lasst uns eure Wunschauswahl gerne unterhalb dieses Beitrags in den Kommentaren wissen.

Was bekommt ihr mit Xbox Live Gold?

Durch das Premium-Programm Xbox Live Gold und Xbox Game Pass Ultimate erhaltet ihr auf eurer Xbox-Konsole zahlreiche Boni. Zusätzlich zu mehreren Sonderrabatten bekommt ihr einen schnellen Cloud-Speicher, perfekten Online-Multiplayer und jeden Monat vier Gratis-Games mit einem Wert von bis zu 700 US-Dollar im Jahr.Jetzt kaufen: Xbox Live Gold*

Es ist ganz einfach, Mitglied zu werden: Holt euch eine Guthabenkarte und sichert euch bis zu 12 Monate Premium-Genuss. Das geht beispielsweise schnell und bequem bei Amazon. Alle Infos zu Xbox Live Gold haben wir euch auf unserer Themenseite übersichtlich zusammengefasst.