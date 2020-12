Games With Gold im Januar 2021: Diese Spiele gibt’s kostenlos!

Besitzt ihr Xbox Live Gold oder einen aktiven Xbox Game Pass Ultimate, könnt ihr euch auch im neuen Jahr erneut über kostenlose Games freuen, die als Bonus zum Abonnement gehören. Nun ist endlich bekannt, welche Gratis-Spiele nun im Januar 2021 am Start sein werden.

Games with Gold-Spiele im Januar 2021

Hier seht ihr die Liste der neuen Games With Gold-Titel im Januar 2021:

Little Nightmares – vom 1. bis 31. Januar

– vom 1. bis 31. Januar Trine 4 – Vom 16. Januar bis 15. Februar

– Vom 16. Januar bis 15. Februar The King of Fighters XIII – 1. Januar bis 15. Januar

– 1. Januar bis 15. Januar Breakdown – 16. Januar bis 31. Januar

Little Nightmares scheint zum Neujahrsstart das absolute Highlight zu sein, immerhin bekommt das Spiel mit Little Nightmares 2 nur wenige Wochen später seine Fortsetzung. Perfekt also, um noch einmal den ersten Teil zu spielen und im Februar dann direkt mit Part 2 durchzustarten.

Märchenhaft geht’s dabei mit Trine 4 zu. Das Fantasy-Abenteuer führt euch dabei durch eine magische 2,5D-Welt und lädt zum Entspannen ein. Wer eher seine Fäuste sprechen lassen will, wählt dagegen The King of Fighters XIII. Ein Ego-Shooter Beat ’em up bekommt ihr mit Breakdown, das zum damaligen Release im Jahr 2004 einen kleinen Meilenstein in Sachen Egoperspektive setzte. Die Story wird darin auch 16 Jahre später noch cool erzählt und die Spielweise nicht selten mit Half-Life verglichen.

Was ist der Xbox Game Pass? Der Xbox Game Pass ist eine kostenpflichtige Online-Bibliothek, die über 100 Spiele verfügt und zu einem Preis von nur 9,99 Euro im Monat erhältlich ist.

Die Ultimate–Version beinhaltet zudem die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, die regulär 6,99 € pro Monat kostet, und euch auf eurer Konsole online zocken lässt. Mit dem Ultimate-Abo erhaltet ihr auch die kostenloses Games with Gold-Spiele dazu.