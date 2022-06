Game of Thrones: Gibt es ein Wiedersehen mit Brienne von Tarth?

Wie jüngst bekannt wurde, soll HBOs Fantasy-Serie Game of Thrones einen Ableger um die Figur Jon Snow bekommen. Dies heizt nicht nur die Gerüchteküche an, welche Darsteller man eventuell wiedersehen würde. Auch einige Schauspieler*innen sprechen nun über ein mögliches Comeback.

Wie Gwendoline Christie kürzlich in einem Interview mit Screen Rant bekannt gab, könne sie sich gut vorstellen, erneut in die Rolle der Brienne von Tarth zu schlüpfen. Ihr Debüt erlebt die Figur in der Episode „Was tot ist, darf niemals sterben“ (S2/E3). Während Christies Figur zunächst lediglich eine Nebenrolle darstellt, entwickelt sich Brienne im Lauf der Handlung zum Hauptcharakter.

Brienne von Tarth: Loyal und treu ergeben

Die einzige Tochter von Lord Selwyn Tarth (Lord von Dämmerhall) diente einst König Renly Baratheon. Nach dessen Tod, leistet sie Catelyn Stark den Treueeid. Dank ihres Adels wird sie zur ersten weiblichen Ritterin der Sieben Königslande und im Finale letztlich zur neuen Lordkommandantin der Königsgarde.

Gegenüber Screen Rant erwähnt Christie, wie sehr sie ihre Game of Thrones-Serienfigur liebe.

„Es war etwas, das noch nie zuvor passiert war. Nämlich dass ich eine Figur las, die mich wirklich ansprach und über einige meiner Erfahrungen und die Erfahrung meiner Freunde sprach. […]“ „Und ich habe Brienne so sehr geliebt. […] Ich denke, ich würde Brienne immer gerne wieder besuchen, aber wir müssen sehen.“

Die Rolle der Brienne von Tarth war für Christie ein riesiger Karrieresprung. Und auch wenn sie sich über ein Wiedersehen mit ihrer GOT-Rolle freuen würde, blickt sie Zufrieden auf ihren Karriereverlauf. Gwendoline Christie entwickelt sich und ihre Rollen stetig weiter. Demnächst spielt sie die Schulleiterin Larissa Weems im Addams Family-Spin-off Wednesday.

Game of Thrones bietet noch genügend Stoff

Mit dem kommenden Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon und der geplanten Fortsetzung um Jon Snow dürften wir uns zunächst über genügend neues GOT-Material freuen. Über weitere Sequels lässt sich nur mutmaßen. Zweifelsohne liefert die Rolle der Brienne von Tarth genügend Stoff für eine weitere Adaption im GOT-Universum.

House of the Dragon: Neues Poster zum Game of Thrones-Prequel

Auch wenn, Kit Harrington ausgenommen, bisher keine Besetzungsmitglieder im Jon Snow-Spin-off bekannt sind, besteht immerhin die Möglichkeit auf ein Wiedersehen mit Gwendolin Christie – vielleicht ja in einem Cameo-Auftritt.