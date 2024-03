Protosubstanz in der Gongaga-Region: Wie komme ich in die letzte Basis?

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es ein sehr großes Geheimnis, das mit der sogenannten Protosubstanz verbunden ist. Was ist die Protosubstanz? Und was passiert, wenn wir alle Teile gefunden haben?

In dieser Lösung erfahrt ihr, wie ihr die vierte und letzte Mission erledigen könnt, um an die Protosubstanz in der Gongaga-Region zu gelangen.

Final Fantasy 7 Rebirth: Probleme in Gongaga

Was ist das Problem in Gongaga? Können wir nicht einfach zur Militärbasis laufen und uns dem letzten Kampf stellen? Doch das könnten wir theoretisch, allerdings hat die ganze Sache einen kleinen Haken.

Die 4. Militärbasis, wo die Protosubstanz schon auf uns wartet, ist mehr oder weniger verschlossen. Wenn wir mit dem Waldchocobo zum Punkt beim Flughafen reiten, stehen wir vor verschlossenen Türen.

Leider können wir nicht über diese Mauer fliegen. Falls ihr an dieser Stelle versucht habt, über diesen Weg in die Basis zu gelangen, muss ich euch leider enttäuschen. So einfach ist es am Ende nicht.

Wie komme ich in die letzte Basis?

Theoretisch könnt ihr jedoch zu jeder Zeit in die vierte und letzte Basis einbrechen. Das geht an dieser Stelle zwar nur über Umwege, doch es ist möglich. Der Weg über den Flughafen funktioniert nicht.

Ich habe euch mal eine kleine Karte mit Pfeilen gezeichnet, die den genauen Lösungsweg zur Protosubstanz aufzeigt. Folgt einfach den Pfeilen von der Mitte der Karte und ihr kommt exakt zum Eingang der Basis, allerdings von der anderen Seite, der Hinterseite.

Das Ziel lautet zunächst: Chocobo-Haltestelle. Wir müssen doch tatsächlich von unten an die Basis heranlaufen, auch wenn die Karte uns hier etwas ganz anderes signalisiert. Auf der Regionskarte ist das nicht wirklich zu erkennen. Ab und an haben die Entwickler ein paar Hindernisse verbaut, die dann zum Grübeln einladen.

Wenn ihr also einmal quer durch die Ruinen reitet, ist es im Grund ein Leichtes, in die Basis zu gelangen. Ihr müsst lediglich an diesen Punkt gelangen und von hier aus geht es dann einfach geradeaus weiter in die Basis an sich.

Der Kampf um die Protosubstanz

Das Gute ist, dass ihr an dieser Chocobo-Haltestelle spawnen könnt, wenn euch der Kampf zu schwer sein sollte. Fühlt euch also nicht überfordert, wenn es noch nicht mit dem Endgegner hier klappt.

Denn der letzte Kampf in der Gongaga-Region wirft uns in einen etwas schwereren Kampf gegen Rude und Elena.

Wie kann ich die Turks besiegen? Wie bei allen Turks, haben auch Rude und Elena eine Schwachstelle. Ihr könnt sie zum Beispiel mit starken Fertigkeiten angreifen, wenn sie gerade einen Synchron-Angriff vollziehen.

Und obendrein haben beide eine elementare Schwäche. Elena ist anfällig gegenüber dem Blitz-Element und Rude könnt ihr mit dem Wind-Element schaden.

Konzentriert euch im Laufe des Kampfes zunächst auf Elena. Das ergibt Sinn, da sie schwächer als Rude ist und ihr euch danach voll und ganz auf die Kampfmaschine Rude konzentrieren könnt.

Wenn ihr den Kampf erfolgreich abschließt, bekommt ihr nicht nur die Protosubstanz aus der Gongaga-Region. Obendrein gibt es sogar noch eine Bronze-Trophäe mit dem Namen „Ehrenturk“.

